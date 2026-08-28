Francis Hernández deja las cosas claras en la H: "Voy a insistir en esto..."

El español Dani Cancela asumió oficialmente este viernes el cargo de Especialista en Scouting Internacional y Desarrollo de Talento para la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). Su llegada forma parte de una profunda reestructuración y modernización deportiva de la selección catracha liderada por el director deportivo Francis Hernández.

Sus principales funciones y objetivos será buscar talento en el extranjero; en rastrear y captar jóvenes futbolistas con raíces hondureñas en la diáspora, principalmente en Estados Unidos y Europa. Cancela prometió que se evaluará con el mismo nivel de exigencia y seguimiento tanto a los jugadores que militan en la Liga Nacional como a los que están fuera, algo que reconfirmó de manera contundente Francis Hernández durante la presentación de su compatriota. "Él es el protagonista hoy (Cancela), pero es importante que esto lo tengamos claro y que no sea por nosotros, por lo que alguien técnico, aficionado, llámese quien sea, diga algo que no hemos dicho nosotros", arrancó el director deportivo de la Bicolor. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Voy a insistir en esto. La contratación de Dani no es una contratación para que el fútbol fuera de Honduras tenga más importancia que el fútbol de Honduras. Esto es muy importante que se sepa. Quien después de decir lo que estoy diciendo, diga lo contrario, es que quiere manipular la información. Entonces, quiero que quede bien claro, aquí se va a tener tan en cuenta al jugador de Honduras como el que juegue fuera. No va a haber predilección sobre ninguno. Aquí hay jugadores para representar a la H. Juegue donde juegue sin mirar el color de la camiseta. Y nadie va a imponer un criterio de un jugador que juegue fuera del país o juegue dentro", explicó. "Lógicamente cometeremos errores los técnicos de categorías inferiores. Dani, el seleccionador absoluto y yo el primero. Pero no será porque estemos condicionados por nada. No nos va a condicionar nada ni nadie. Vendrán los jugadores que entendamos que se adaptan mejor a lo que estamos buscando para nuestro proyecto", añadió.

"Posiblemente haya gente que piense que jugadores que no vienen son mejores que los que traemos. Y tendremos que aceptarlo. Pero es nuestro proyecto, es lo que creemos. Y vamos a tratar de ser justos. Lo vamos a hacer de manera honesta y profesional. Y en eso sí que es verdad que no nos vamos a equivocar. A partir de ahí, respetaremos las opiniones que tenga todo el mundo. Pero, por favor, dejemos ya de decir que traer a un profesional de afuera es traer a un profesional para controlar el fútbol internacional", sostuvo Hernández. "Que no, el fútbol internacional también es el de Honduras. Y se va a hacer así. Quiero que quede bien claro para que nadie pueda decir lo contrario. Creo que es importante dejar claro este mensaje y que nadie pueda decir algo que no hemos dicho aquí. Entonces, trabajaremos, que ya se está haciendo durante mucho tiempo y esto también es importante decirlo y volver a reiterarlo. Se está haciendo un trabajo magnífico desde la federación junto con FIFA. Lo lidera tanto Gerardo Ramos como Christian Aleza en el área deportiva. Un trabajo sensacional de captación, detección del talento en Honduras. De, lógicamente, desarrollo de ese talento y formación para que en el futuro sean jugadores que representen a la selección de Honduras. Ese es el objetivo.Y, lógicamente, lo que queremos con esto es, como ha dicho Dani, sumar jugadores a la causa", aseguró.