Dani Cancela explica cuál será su rol en Honduras: "Una política que vamos a seguir"

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) presentó oficialmente este viernes la incorporación del español Dani Cancela como nuevo responsable del área de scouting, una contratación que busca fortalecer los procesos de identificación, evaluación y desarrollo de talento para las diferentes selecciones nacionales. "La verdad es que Francis explicó muy bien todo el proyecto que estamos trabajando aquí, todo lo que me explicó a mí también y por lo que me convenció para poder aceptar esta propuesta. Yo vengo aquí a aportar mi trabajo, mi granito de arena, para que este proyecto tenga éxito", empezó diciendo Cancela en su presentación.

Cancela llega procedente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde desde 2022 integró el Departamento de Scouting. Con su incorporación, la FFH pretende potenciar una de las áreas estratégicas para el crecimiento del fútbol hondureño. "Como habéis visto, y sin extenderme mucho, yo he estado los últimos cuatro años trabajando en la Federación Española, en el departamento de scouting. Dentro de eso, en los últimos dos años me he especializado en el scouting internacional, que, como creo que todo el mundo sabe, es hacia donde está evolucionando el fútbol en todo el mundo". Su experiencia en scouting internacional, análisis de rendimiento, desarrollo de talento y procesos de elegibilidad permitirá ampliar el universo de jugadores disponibles para Honduras. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Las fronteras cada vez son más difusas. Hay gente que tiene un padre de un sitio, una madre de otro y que vive en un tercer lugar. Creo que esta es una herramienta que todas las federaciones tenemos que utilizar para captar a los chicos que, por una razón u otra, pueden representar a nuestro país".

¿CUÁL SERÁ SU ROL?

El trabajo que vamos a desarrollar será, por una parte, potenciar todo esto que se está haciendo en Honduras a través del proyecto FIFA Activities, que lleva Christian Aleza desde hace unos años y que está trabajando muy bien a nivel deportivo. Ahora mismo lo han nombrado seleccionador Sub-17, precisamente para que se pueda transferir a las categorías inferiores todo el trabajo que se está haciendo en el país. Por otro lado, vamos a tratar de abrir mucho los ojos para encontrar y detectar a todos los chicos hondureños que hay tanto en Europa como en Estados Unidos. Dentro de ese trabajo está la experiencia que he adquirido durante estos últimos años y creo que, gracias a la red de contactos que tenemos y al conocimiento de las relaciones personales con los clubes, vamos a ser capaces de llegar muy lejos y encontrar a muchos chicos.

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE CANCELA

Nuestro objetivo es, sobre todo, aumentar el número de jugadores disponibles para la selección. Ese es el objetivo. Una vez que los tenemos captados, también es muy importante hacerles seguimiento, analizarlos y ver, dentro de todos los que encontremos, cuáles se adaptan más a nuestro modelo de juego y a la metodología que Javi va a implantar. Nuestra forma de trabajar será tratar de que los chicos de las inferiores tengan un tratamiento similar al que tienen los jugadores de la selección mayor. Es decir, hacer análisis prácticamente semanales, vídeos de mejoras y refuerzos, y ayudarlos a mejorar en contacto con sus clubes.

LA RELACIÓN CON LOS CLUBES

Vamos a tratar de establecer relaciones con todos los clubes que puedan aportar jugadores a nuestras selecciones inferiores para que, entre todos, podamos mejorar a los chicos que van a venir, tanto aquí como fuera de Honduras. Después, una vez que los tenemos analizados y controlados, queremos que toda esa información fluya hacia los cuerpos técnicos de las selecciones inferiores y hasta la absoluta. Como dijo Francis, el objetivo fundamental de todo esto es dotar a la selección mayor del mayor número posible de jugadores con talento.

ILUSIONADO CON EL PROYECTO

Es un proceso que se inicia ahora y que va a llevar tiempo, pero creemos que mediante la aceleración de procesos y todas estas herramientas que les queremos dar vamos a ser capaces de desarrollar chicos cada vez más jóvenes que tengan la capacidad de competir en la selección absoluta. En el caso de la Sub-20, habéis visto que ya se han llevado muchos chicos por debajo de la edad que les correspondía. Esa es una política que vamos a seguir, siempre que tengan nivel, evidentemente, para tratar de acelerar todo ese proceso y que lleguen cuanto antes en disposición de competir y dar el nivel de la selección mayor.