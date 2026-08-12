El DT Cristian Aleza convoca a la Sub-16 de Honduras con miras al torneo UNCAF

El seleccionador nacional Cristian Aleza presentó la convocatoria de la Selección Nacional U-16 de Honduras para el microciclo que se desarrollará del 14 al 17 de agosto, como parte de la preparación rumbo al Torneo UNCAF-FIFA Forward. El entrenador español fue anunciado este miércoles como seleccionador de esta categoría y ya comienza a trabajar con los jóvenes futbolistas que buscarán representar al país en la competencia.

La llegada de Aleza se produce después de un proceso Sub-20 que terminó con un duro golpe para el fútbol hondureño, ya que la Selección Nacional quedó fuera del Mundial de la categoría y también de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ahora, el nuevo entrenador tendrá la responsabilidad de comenzar a formar una generación que apunta a futuras competencias internacionales.

Dentro de la convocatoria destaca el llamado de dos jóvenes que militan en el extranjero. Se trata del defensor Eddie Castro, quien milita en el Wake Fútbol Club, además de Darwin López, delantero que pertenece al Cincinnati FC de la MLS. Ambos aparecen como parte de una lista que combina talento que se desarrolla dentro y fuera del país.