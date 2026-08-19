¿Mundial en Centroamérica? Honduras y Costa Rica podrían ser sede del Sub-20

Honduras podría tener la oportunidad de albergar por primera vez un Mundial masculino de la FIFA, luego de que surgiera la posibilidad de que el país forme parte de una candidatura conjunta con Costa Rica para organizar la Copa Mundial Sub-20 de 2031. La iniciativa centroamericana estaría siendo analizada con miras a presentar una propuesta regional para albergar el campeonato juvenil. En ese sentido, el presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Rodolfo Villalobos, considera que Centroamérica podría solicitar a FIFA la organización del torneo con una candidatura integrada por dos o hasta tres países, entre ellos Costa Rica, Honduras y Panamá.

No obstante, hasta ahora no existe una confirmación oficial por parte de FIFA o Concacaf que establezca que Honduras, Costa Rica o Panamá hayan sido reconocidos formalmente como candidatos, ni que los escenarios deportivos mencionados hayan sido escogidos para albergar los encuentros. Por ahora, se trata de una posibilidad que todavía debe tomar forma. Costa Rica cuenta con antecedentes importantes como anfitrión de competiciones organizadas por FIFA en categorías juveniles. La nación centroamericana fue sede del Mundial Sub-17 Femenino de 2014 y posteriormente recibió la Copa Mundial Sub-20 Femenina de 2022, experiencia que podría favorecer un eventual proyecto para organizar nuevamente una competencia internacional.