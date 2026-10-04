Rixi Moncada habla de la mamá de Dereck y el consejo que sorprende: "Seguí cultivando"

Rixi Moncada, reconocida política hondureña, habló como pocas veces sobre su sobrino Dereck Alessandro Moncada, una de las jóvenes figuras que más ilusión está generando en la Selección Nacional de Honduras
La familiar del futbolista destacó su crecimiento, el esfuerzo de su familia durante su formación y el sueño que desde niño persiguió hasta convertirse en seleccionado nacional.
Dereck Moncada, con apenas 18 años, ha comenzado a ganarse un lugar en el combinado hondureño y ha llamado especialmente la atención durante su participación en la Liga de Naciones de Concacaf. Su velocidad, desborde y personalidad han despertado expectativas entre los aficionados catrachos.
Rixi Moncada es hermana de Mario Moncada, quien fue titular de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) durante el gobierno de Xiomara Castro y es abuelo de Dereck. Además, en las Elecciones Generales de 2025, Rixi fue candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre).
En las últimas horas, la política hondureña se refirió con especial orgullo al momento que atraviesa el joven futbolista Dereck Moncada y destacó todo el camino que ha recorrido junto a su familia.
“Dereck es una estrella, tiene apenas 18 años, es un sobrino que nos da muchas alegrías y que nos hace sentir orgullosos”, expresó Rixi al hablar sobre el seleccionado hondureño.
La también abogada señaló que la historia de Dereck puede convertirse en una fuente de inspiración para todos aquellos jóvenes hondureños que sueñan con llegar al fútbol profesional.
“Dereck representa el ejemplo para los jóvenes hondureños que tienen aspiraciones y sueños, porque él desde niño tuvo el sueño de jugar y la verdad pudo alcanzar su sueño”, manifestó.
Rixi Moncada también hizo énfasis en el papel que desempeñaron la madre de Dereck, Laura, y su abuelo Mario durante el proceso de formación del futbolista.
“Gracias a la dedicación de su madre, que es mi sobrina, de Laura, de su abuelo, que es mi hermano Mario, que se dedicaron con él desde pequeño”, explicó.
La política hondureña resaltó que Dereck no solamente ha recibido formación deportiva, sino que también ha contado con una sólida educación familiar desde sus primeros años.
“Dereck tiene escuela de casa y tiene escuela por la práctica en los equipos de liga”, comentó Rixi, quien destacó el proceso que ha acompañado al joven desde su infancia.
Rixi aseguró que toda la familia se siente orgullosa por la evolución que ha tenido Dereck y por la atención que ha comenzado a recibir debido a sus condiciones futbolísticas.
“Dios lo bendice y Dios nos bendice a todos como familia al tener un jugador que ya lo están calificando las calificadoras internacionales como uno de los cinco jugadores más veloces y que se ha convertido en estrella en Europa”, señaló.
La familiar del futbolista también aprovechó para enviarle un mensaje especial a Dereck, a quien llama cariñosamente Alessandro, y le pidió mantener la disciplina y dedicación que le han inculcado desde pequeño.
“Donde estés Alessandro, seguí cultivando tu afición, tu dedicación al deporte, al fútbol, con la misma disciplina que te enseñó tu abuelo, tu mamá en tu casa y con la misma disciplina que te criaste en el pueblo”, concluyó.
Dereck Moncada atraviesa así una etapa importante en su todavía corta carrera. Con apenas 18 años, el futbolista busca consolidarse con la Selección Nacional de Honduras y continuar desarrollando el potencial que lo ha llevado a convertirse en uno de los jóvenes más seguidos por la afición catracha.
Cabe recordar que Dereck es hijo del exfutbolista hondureño Maynor Figueroa, una de las figuras históricas de la Selección Nacional de Honduras.
Actualmente Dereck Moncada es uno de los jugadores más importantes de la selección de Honduras en la Nations League. Lleva un gol y una asistencia en tres partidos.