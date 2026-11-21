NO SE VIO EN TV: Las chicas robaron miradas en La Paz, quién era la chelita guapa, el infiltrado en el RoSuCo Stadium y la eufórica celebración del Génesis FC.
Los aficionados del Génesis FC aprovecharon la tarde de este sábado para apoyar a su club en la penúltima jornada del torneo Apertura.
Génesis e Independiente abrieron la jornada 15 del torneo Apertura en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
La hermosa Noelia León presente en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Qué preciosa la Noelia.
¿Quién es? Esta chelita se robó las miradas en el Estadio Suazo Córdova. No se perdió ningún detalle del compromiso entre Génesis-Independiente.
Juanfran le dio directrices a sus futbolistas en el terreno de las acciones mientras se daba la pausa de hidratación.
El entrenador español fue el elegido para dirigir al Independiente en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Las preciosas del staff del Génesis FC. Les queda muy bien el color blanquiazul. Guapas.
Ella es Emely Obando, la bella de César "El Nene" Obando. La chelita se hizo presente en el RoSuCo Stadium de La Paz.
Los jugadores del Génesis FC salieron cabizbazjos tras el final del primer tiempo en el RoSuCo Stadium.
La camiseta del Motagua sorprendió en el partido entre Génesis vs Independiente en el RoSuCo Stadium. El hincha azul aprovechó la tarde.
La guapísima de Kimberly Molina, miembro de DIARIO DIEZ, sonrió a las cámara de nuestro compañero Alex Pérez.
Este fue el 11 titular del Génesis ante Independiente de Siguatepeque en el RoSuCo Stadium.
La bandera del Génesis FC no faltó en el recinto de La Paz que albergó el primer partido de la penúltima jornada del torneo Apertura.
Los aficionados del Independiente hicieron el corto viaje de Siguatepeque a La Paz.
Este niño aprovechó el viento para correr en las graderías del RoSuCo Stadium de La Paz.
Esta guapa fue captada en pleno maquillaje en el RoSuCo Stadium. ¡Preciosa la muchacha!
Noé Enamorado domina la pelota ante la marca de un jugador del Génesis FC en La Paz.
Nuestros colegas de HCH en plena transmisión en el estadio de La Paz. GOTV y Diario DIEZ transmitió este partido a través de nuestras plataformas digitales.
Esta linda muchacha aprovechó la tarde para disfrutar del Independiente vs Génesis FC. Se relajó con el partido en La Paz.
Ella también aprovechó el viento para alzar la bandera del Independiente de Siguatepeque.
La bandera del Independiente en una de las localidades en el feudo de La Paz. Colores rojo, negro y blanco.
Génesis le terminó remontando al Independiente con goles de Meléndez y Félix. Se aferran por el milagro en la última jornada.