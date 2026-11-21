EN FOTOS: ¡Cumplieron el sueño! Los catrachos viajaron a Colombia para disfrutar de la gran final de la Copa Sudamericana.
La pasión por el fútbol no conoce fronteras y varios aficionados hondureños lo están demostrando al viajar hasta Colombia para presenciar en primera persona una de las grandes citas del fútbol sudamericano: la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.
Los catrachos emprendieron el viaje desde Honduras con la ilusión de formar parte de una experiencia inolvidable, acompañando a uno de los clubes más populares del continente en una noche que promete emociones de principio a fin.
La gran final se disputará este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, escenario que recibirá a dos históricos del fútbol sudamericano en busca de levantar el prestigioso trofeo internacional.
Los hondureños llegaron desde el jueves a territorio colombiano para comenzar a disfrutar del ambiente que rodea este esperado compromiso, aprovechando cada momento de la previa y compartiendo con aficionados que viajaron desde diferentes partes del mundo.
Uno de los momentos más especiales que pudieron experimentar fue el tradicional banderazo nocturno de la afición de Boca Juniors, una actividad que convirtió las calles de Barranquilla en una auténtica fiesta azul y oro.
Entre cánticos, banderas, camisetas y mucha euforia, los seguidores xeneizes demostraron su pasión por el equipo argentino, generando un ambiente espectacular que también fue disfrutado por los aficionados provenientes de Honduras.
Boca Juniors llega a esta definición con la ilusión de conquistar un nuevo título continental y ampliar su legado en Sudamérica, mientras que Atlético Mineiro buscará imponer su fútbol para quedarse con el campeonato.
El sampedrano Junior Altamirano vivió con mucha emoción la previa de la gran final de la Copa Sudamericana.
Desde su llegada, los compatriotas han aprovechado para recorrer la ciudad, compartir con otros aficionados y disfrutar de las diferentes actividades organizadas alrededor de la gran final de la Copa Sudamericana.
Así, estos hondureños se suman a la fiesta sudamericana y llevarán consigo una experiencia que seguramente quedará guardada en sus recuerdos, representando a Honduras en una final que promete un espectáculo inolvidable.
El espectacular ambientazo que se vivió en el banderazo de Boca Juniors en Barranquilla, Colombia.
La bandera de Honduras presente en la gran final de la Copa Sudamericana, en Barranquilla, Colombia.