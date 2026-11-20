NO SE VIO EN TV: Tres invitados de lujo en el Ascenso, muñecona robó miradas, euforia de la afición ceibeña y tristeza en el Palestino tras el duelo de cuartos de final de vuelta en Choloma.
Hermosa fiesta se vivió esta tarde en el Estadio Rubén Deras, cuando el Palestino recibió al Victoria por la vuelta de los cuartos de final.
Los hinchas del conjunto jaibo hicieron el viaje desde La Ceiba hasta Choloma, para disfrutar de los cuartos de final de vuelta.
La bandera del conjunto jaibo se hizo presente en el Estadio Rubén Deras. Los jaibos apoyaron con todo al equipo blanquiazul.
Las bellas hinchas del Victoria se hicieron presentes en el Estadio Rubén Deras. Ella siempre roba suspiros en todos los recintos del país.
Gilmer Barralaga, Cristian Vindel, Claudia Torres y Jafeth Moreno le dieron cobertura al Palestino-Victoria.
¡HERMOSA CAMINATA! La hinchada del Palestino hizo una entrada descomunal en el Estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés.
Ella hizo el viaje para ver a su querido Victoria en el Estadio Rubén Deras. El conjunto jaibo no jugó solo en el recinto cholomeño.
La afición del Palestino dijo presente en el recinto cholomeño. El partido arrancó a las 2 de la tarde en el Estadio Rubén Deras.
Una bonita postal captada por el LENTE DIEZ. La rivalidad solo se deja para los noventa minutos del compromiso.
Los tres árbitros que impartieron justicia en el partido entre Victoria-Palestino en el Rubén Deras.
La afición del Palestino dando el ejemplo. Se vivió una auténtica fiesta de cuartos de final en Choloma.
Un abrazo muy familiar entre los aficionados del Victoria que asistieron para ver los cuartos de final de vuelta.
La afición del conjunto jaibo no falló a la cita en el Estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés.
Palestino vivió con mucha euforia el encuentro ante Victoria, que dio un boleto para las semifinales del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Alexy Vega, futbolista del Marathón, asistió al Rubén Deras para disfrutar del Palestino vs Victoria.
Tras el pitazo final, Victoria se fue a celebrar con su afición en el Estadio Rubén Deras. Euforia total.
El derroche de bellezas que se vio en el Estadio Rubén Deras de Choloma, Cortés.
Nixon Cruz fue otro de los "invitados" de lujo que tuvo el Palestino vs Victoria en el Estadio Rubén Deras.
La hinchada de la Jaiba festejó con todo el pase a semifinales. Ahora podrían enfrentar al Vida, su máximo rival en Honduras.
El LENTE DIEZ captó la emoción de los aficionados del Victoria tras el pitazo final de James Salinas.
Victoria perdió uno a cero ante Palestino, pero avanzó 2-1 en el marcador global en los cuartos de final.
Rambo de León se dio un relax en las graderías del Estadio Rubén Deras. El exmediocampista de la Bicolor Hondureña hizo el viaje de La Ceiba a Choloma. Actualmente, es el técnico de reservas.
La bella muñeca del Victoria robó miradas en el Estadio Rubén Deras por la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura. Ella es fiel hincha del equipo ceibeño. Los acompaña a todos los estadios.