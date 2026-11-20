Harry Kane elige a su heredero en el Balón de Oro y sorprende con su contundente respuesta: "Tiene todo lo necesario"
Harry Kane atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional. El delantero inglés del Bayern de Múnich alcanzó la máxima distinción individual del fútbol al conquistar el Balón de Oro de 2026, un reconocimiento que lo coloca entre las grandes figuras de este deporte y que ha reforzado sus ambiciones de seguir haciendo historia.
Después de recibir el prestigioso galardón, el atacante concedió una entrevista a 'Foot Mercato', en la que repasó las emociones que le dejó la ceremonia, habló de algunos de sus referentes y analizó las características que comparte con otros grandes delanteros. Además, sorprendió al mencionar al futbolista que considera capaz de convertirse en su sucesor.
Kane no ocultó la felicidad que le produjo recibir el premio, especialmente porque tuvo la oportunidad de hacerlo en el lugar donde nació. "Estoy sumamente orgulloso de haber ganado el Balón de Oro, y recibirlo en mi ciudad natal hizo que el momento fuera aún más especial", manifestó el internacional inglés.
El atacante también destacó lo que significa compartir un reconocimiento de semejante magnitud con algunas de las leyendas que marcaron distintas épocas del fútbol mundial. "Ver mi nombre junto al de jugadores como R9, quien me lo entregó esa noche, Cristiano Ronaldo, Messi y Gerd Müller es un gran orgullo", expresó.
La celebración también dejó imágenes que difícilmente olvidará. Kane admitió que no imaginaba que la afición reaccionaría de una manera tan espectacular y recordó el instante en el que mostró el trofeo ante los seguidores que lo esperaban en las calles después de la ceremonia.
"Probablemente, subestimé el entusiasmo y la reacción de los aficionados. Cuando levanté el trofeo frente a los seguidores que me esperaban en la calle después de la ceremonia, me di cuenta de que estaba viviendo un momento mágico que nunca olvidaré", recordó el delantero.
Durante la conversación, uno de los temas que llamó la atención fue la comparación de su estilo de juego con el de Karim Benzema, quien conquistó el Balón de Oro en 2022 después de una temporada extraordinaria con el Real Madrid. Kane reconoció que siempre ha admirado al francés y valoró especialmente lo que consiguió en aquella campaña.
"Karim es un jugador increíble. Siempre lo he admirado mucho. Lo que logró en el Real Madrid en 2022 fue realmente impresionante", comentó el futbolista inglés, quien considera que ambos tienen características similares cuando participan en la construcción de las jugadas.
El delantero del Bayern explicó que una de las principales virtudes de Benzema era su capacidad para abandonar la posición de referencia ofensiva, participar en la elaboración y posteriormente aparecer en el área para finalizar las acciones.
"Tiene la capacidad de bajar al mediocampo y jugar casi como un número 10, dirigiendo el juego, a la vez que llega al área en el momento justo", señaló.
Kane considera que esa inteligencia para interpretar los espacios y asociarse con sus compañeros es una de las características que comparten. "En cuanto a inteligencia de juego, capacidad para encontrar espacios y deseo de ayudar a los jugadores que nos rodean, veo claramente muchas similitudes en nuestro estilo de fútbol. Ambos hemos demostrado que no siempre necesitas estar en el área para marcar goles", agregó.
El inglés también profundizó en la manera en que ha modificado sus movimientos para convertirse en un delantero más completo. Según explicó, retroceder algunos metros le permite escapar de la vigilancia de los defensores, participar en la elaboración y encontrar mejores oportunidades para llegar al remate.
"En mi caso, tengo más oportunidades cuando bajo al área porque no estoy tan marcado. Los goles surgen de retroceder y de que se desarrolle la jugada", explicó. También detalló cómo aprovecha los espacios cuando los rivales se repliegan: "Me encuentro en la posición de número 10 y, cuando el equipo contrario se repliega, disparo desde el borde del área, que es una de mis mayores fortalezas".
Aunque ya consiguió el reconocimiento individual más importante de su carrera, el atacante no tiene intención de conformarse. Kane reconoció que le gustaría repetir la conquista del Balón de Oro, pero entiende que su futuro también estará marcado por los objetivos colectivos que todavía tiene pendientes.
"Por supuesto, me encantaría ganar otro Balón de Oro, pero sé que hay muchos otros grandes jugadores que tienen posibilidades", manifestó. El inglés es consciente de la competencia que existe en el fútbol mundial y de que mantener su rendimiento será fundamental para continuar entre los candidatos.
Sin embargo, sus principales deseos pasan por levantar trofeos con el Bayern de Múnich y conseguir un título importante con Inglaterra. "Hay muchos trofeos que me gustaría ganar, como la Liga de Campeones con el Bayern y, obviamente, un título con Inglaterra", reconoció, dejando claro que todavía tiene desafíos importantes por delante.
La parte más llamativa de la entrevista llegó cuando Kane fue consultado sobre quién podría convertirse en el próximo futbolista del Bayern de Múnich en conquistar el Balón de Oro. El delantero no dudó en señalar a Michael Olise, su compañero de equipo y una de las figuras que más admiración despierta dentro del vestuario bávaro.
El atacante francés ha demostrado sus condiciones con actuaciones que lo han convertido en un futbolista determinante. Kane conoce de primera mano sus capacidades, pues comparte entrenamientos y partidos con él, por lo que considera que tiene las herramientas necesarias para alcanzar la máxima distinción individual.
"Michael es un jugador fantástico. Todos los días en los entrenamientos vemos sus cualidades y de lo que es capaz en el campo", afirmó el ganador del Balón de Oro de 2026, antes de lanzar un respaldo contundente a las posibilidades de su compañero.
"Sin duda, tiene todo lo necesario para traer otro Balón de Oro a Múnich, eso es seguro", sentenció Kane. De esta manera, el inglés puso el nombre de Olise sobre la mesa como un candidato para tomar su testigo y mantener al Bayern entre los protagonistas de la carrera por el máximo premio individual del fútbol.
Harry Kane puso a Olise por encima de Lamine Yamal y Mbappé, los dos jugadores con los que compitió por el Balón de Oro 2026