"En mi caso, tengo más oportunidades cuando bajo al área porque no estoy tan marcado. Los goles surgen de retroceder y de que se desarrolle la jugada", explicó. También detalló cómo aprovecha los espacios cuando los rivales se repliegan: "Me encuentro en la posición de número 10 y, cuando el equipo contrario se repliega, disparo desde el borde del área, que es una de mis mayores fortalezas".