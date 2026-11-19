¡Clásico con muchas bajas! Real España y Marathón confirman bajas sensibles para el clásico sampedrano que definiría el segundo lugar del torneo Apertura.
MIKE ARANA: El juvenil de Real España no estará con la máquina debido a su participación en la Copa del Mundo de Qatar Sub-17.
BUBA LÓPEZ: El portero de Real España, Luis "Buba" López, sufrió una fractura en la tibia izquierda el 15 de octubre de 2026 durante el clásico ante Olimpia en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Es baja confirmada por el resto del torneo.
MILTON MOYA: El juvenil Sub-17 es otra de las bajas confirmadas de Real España para el clásico. Moya también está concentrado con Honduras en la Copa del Mundo de Qatar.
MARCELO PEREIRA: El defensor central hondureño acumuló cuatro tarjetas amarillas y está sancionado para el clásico ante Marathón.
JHOW BENAVIDEZ: El capitán aurinegro estará presente ante Marathón. El auri apeló una sanción que tenía el futbolista tras salir expulsado ante el Génesis FC, y la Comisión de Apelaciones decidió habilitarlo.
Marathón, por su parte, no contará con José Aguilera para el clásico ante Real España. Es una de las bajas más sensibles que tiene el Monstruo Verde.
FRANCISCO MARTÍNEZ: Francisco "Chelito" Martínez tiene una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla derecha. El volante se sigue recuperando.
ALEXY VEGA: Alexy Vega sufrió una rotura en el tendón de Aquiles con el CD Marathón durante el partido de ida de la final del Clausura 2026 ante Motagua, el 21 de mayo de 2026, en el Estadio Morazán. El atacante se sigue recuperando.
JONATHAN PAZ: El defensor central es otra de las bajas confirmadas del Monstruo Verde ante Real España.
CÉSAR SAMUDIO: El guardián mantiene una lesión y es otra de las bajas sensibles que tiene Marathón ante Real España en el clásico sampedrano.
CARLOS PÉREZ: El volante entrena con el primer equipo, pero sus últimos días han estado marcado por actos de indisciplina. Marathón analiza prestarlo para la siguiente campaña. Es duda para el derbi.
ANDRÉS SALAZAR: El guardián colombiano sigue esperando una resolución final sobre su inscripción en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Marathón y Real España se miden este sábado 21 de noviembre en el Estadio Morazán. El segundo lugar está en juego en el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Actualmente, Real España es segundo con 29 unidades, mientras Marathón se ubica en la tercera posición de la clasificación.