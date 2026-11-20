Jesús Owono reaparece tras la muerte de Jesús de Miguel: así fue su emotivo gesto durante el homenaje
El portero ecuatoguineano Jesús Owono volvió a aparecer públicamente este viernes después de la trágica muerte del delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, quien falleció el pasado 3 de noviembre, un día después de sufrir una fuerte entrada del guardameta durante un partido de la Segunda División española.
La reaparición del futbolista del Andorra se produjo en el Nou Estadi de Encamp, donde su equipo recibió al Leganés en un compromiso correspondiente a la jornada 15 del campeonato. Owono estuvo presente en las instalaciones junto a los jugadores que no fueron convocados para el encuentro.
En aquella jugada, Owono protagonizó una dura entrada sobre el delantero madrileño, quien tuvo que recibir asistencia médica. Aunque inicialmente el encuentro continuó, la situación terminó convirtiéndose en una tragedia después de que se confirmara el fallecimiento del futbolista al día siguiente.
El guardameta fue sancionado posteriormente con 12 partidos de suspensión por el Comité de Competición, una decisión disciplinaria relacionada con la acción que protagonizó durante aquel compromiso. Desde entonces, su figura quedó vinculada a uno de los episodios más dolorosos que ha vivido recientemente el fútbol español.
Durante el partido frente al Leganés, Owono estuvo presente en los actos de homenaje organizados en memoria del jugador del Tenerife. Uno de los momentos más significativos ocurrió antes del inicio del encuentro, cuando se guardó un minuto de silencio para recordar a De Miguel.
Las imágenes mostraron al portero de pie, con una actitud de recogimiento y rezando durante el homenaje. Su presencia no pasó inadvertida, especialmente porque era la primera vez que se le veía públicamente después de la muerte del delantero con quien había protagonizado aquella desafortunada acción.
El homenaje tuvo un segundo momento especial en el minuto nueve del encuentro, cuando el árbitro detuvo el partido para recordar nuevamente al futbolista fallecido. Jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y aficionados se unieron en un prolongado aplauso como muestra de respeto y solidaridad.
El Nou Estadi de Encamp se convirtió así en escenario de un reconocimiento cargado de emotividad, en el que el fútbol dejó de lado la competencia para recordar a un jugador cuya muerte provocó numerosas muestras de dolor en el deporte español.
La aparición de Owono volvió a poner el foco sobre un episodio que marcó profundamente a los dos clubes y al fútbol español.
Mientras el guardameta continúa cumpliendo la sanción impuesta, el recuerdo de Jesús de Miguel permanece presente en los homenajes que se le han dedicado desde su fallecimiento.