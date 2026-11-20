¡OLIMPIA VA POR EL TRIUNFO! El 11 que perfila Olimpia para enfrentar al Motagua en la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
PORTERO: Édrick Menjívar regresa a la titularidad en la portería de Olimpia frente al Motagua por la jornada 15 del torneo Apertura.
DEFENSA: Kevin Guity se perfila para ser el lateral zurdo de Olimpia. Guity es de perfil derecho, pero le ganaría el duelo a Cristian Canales.
DEFENSA: Clinton Bennett hará dupla en el eje central con Emanuel Hernández en el clásico ante Olimpia.
DEFENSA: Emanuel Hernández lidera la zona baja de Olimpia. El uruguago es parte del engranaje melenudo en la zona defensiva.
DEFENSA: Félix García es uno de los titularísimos de Olimpia en el torneo Apertura. Sería el lateral derecho del león.
VOLANTE: Jorge Álvarez se perfila para ser titular en la zona de volantes. El mediocentro siempre hace grandes partidos ante Motagia.
VOLANTE: Edwin Rodríguez es el mago que tiene el león en la zona de volantes. El mediocampista es el rey de las asistencias en el torneo Apertura.
VOLANTE: Jack Baptiste sería el 5 de Olimpia ante los azules en el clásico nacional. El mediocampista vistió los colores del Motagua.
ATACANTE: Imanol Enríquez se perfila para ser uno de los atacantes de Olimpia ante Motagua. El argentino ha tenido un gran desenvolvimiento en Liga.
ATACANTE: Michaell Chirinos regresaría al 11 titular de león como atacante por el costado izquierdo. Chirinos está totalmente recuperado.
DELANTERO: Jorge Benguché es el 9 fijo que tiene Olimpia en el eje de ataque. El león quiere tumbar al Motagua en el cierre de las vueltas
OPCIONES: José Raúl García es una de las opciones importantes que tiene Olimpia para encarar el duelo ante Motagua.
OPCIONES: Jamir Maldonado es otra de las cartas que tiene el Olimpia que comanda Eduardo Espinel.
OPCIONES: Kilmar Peña arrancaría desde el banquillo de suplentes del león para enfrentar al Motagua.
OPCIONES: Yustin Arboleda está encendido con Olimpia en la Liga Nacional. Esta es la otra duda que tendría Espinel en el eje de ataque.
OPCIONES: Nicolás Dibble también está encendido con el león en el torneo Apertura. El uruguayo quiere el título del torneo Apertura.
TÉCNICO: Eduardo Espinel quiere meterse a una nueva semifinal en el torneo Apertura. El uruguayo suma dos títulos ligueros.