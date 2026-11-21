“Un acto de Fe”: el documental que revive los 100 años de historia del Marathón y el sentimiento verdolaga
El Club Deportivo Marathón presentó el pasado viernes en Metrocinemas “Un acto de fe”, un documental donde se mostró la historia, pasión y legado de una de las instituciones más tradicionales del fútbol hondureño.
Bajo el mensaje de una historia que merece verse en la pantalla grande, el equipo verdolaga presentó esta producción audiovisual que recoge la pasión que ha trascendido generaciones, además de recordar a personajes que marcaron la historia del club a lo largo de sus 100 años de historia.
La familia Orinson Amaya (QDDG), ex presidente del Marathón, también fue parte de esta producción que destacó la fe y el sentimiento de una afición que ha mantenido vivo su respaldo al Monstruo Verde a lo largo de los años.
Los ex jugadores Jerry Palacios, Mariano Acevedo, Chinito Reyes y Nicolás Suazo se hiceron presente en Metrocinemas.
Del mismo modo, los actuales jugadores: Alexy Vega, José 'Pajarito' Aguilera, Chelito Martínez y el preparador de portero Victor Coello.
Los periodistas de OPSA no dudaron en asistir a la fiesta verdolaga. De izquierda a derecha: Nahún Aguilar, jefe de redacción de Diez, Arturo Nolasco, Giselle, Walter García, Germán Alvarado y Jafeth Moreno.
“Un acto de fe” se estrenó ayer en las salas de cine y leyendas del club verdolaga se hicieron presentes para vivir este momento inolvidable.
El presidente del Club Deportivo Marathón, Daniel Alberto Otero Muñoz, recibió con mucho entusiasmo y alegría a todos sus invitados.
Mario Roberto Faraj (presidente ejecutivo de Diunsa), Rolando Peña (vicepresidente deportivo de Marathón) y Nahún Aguilar (jefe de redacción de Diario Diez) nos regalaron está foto
Arturo Nolasco, jefe de Contenidos Audiovisuales de OPSA, disfrutando junto a Nahún Aguilar del documental "Un Acto de fe".
Rely Maradiaga fue el productor de este tremendo documental de la historia y legado del Marathón.
Y como es costumbre en Rely Maradiaga, más de algún verdolaga sacará sus lágrimas en el rodaje. Gustavo Roca y Rolin Peña lo acompañan en esta foto.
Nahun Aguilar, Reiner Germer, Roque Pascua, y Giselle García sonriendo a la cámara de Diario Diez de Neptalí Romero.
Hablando más del documental, es importante saber que la producción nació como parte de las celebraciones del centenario del Monstruo Verde, con la intención de contar su historia desde una perspectiva diferente.
No solamente a través de sus títulos, jugadores y grandes momentos deportivos, sino también desde su identidad, su gente y el vínculo emocional que existe entre el club y su afición.
La idea era convertir al Marathón en el protagonista absoluto de una historia que ha tenido momentos de gloria, dificultades, sacrificios y personajes que dejaron una huella imborrable.
Por eso, el documental reúne testimonios de leyendas, campeones y protagonistas que han contribuido a construir el legado de la institución verdolaga
Uno de los elementos más significativos de esta producción es la participación de Orinson Amaya, expresidente del Marathón, quien estuvo involucrado en el proyecto y quería que la historia del club se contara con el respeto y la grandeza que merecen sus 100 años.
Amaya no pretendía convertirse en el personaje principal. Según relató Rely Maradiaga, su deseo era que el protagonismo perteneciera completamente al equipo y a sus leyendas.
Daniel Otero, actual presidente del club, explicó que la familia de Amaya recibió primero la producción debido al impacto sentimental que representa su contenido y que se respetaría su decisión sobre el momento de hacerla pública
La película tiene una duración aproximada de tres horas y la dirigencia también ha contemplado la posibilidad de presentarla en tres episodios de una hora.
En la previa del documental, Yankel Rosenthal, también dejó un mesaje a los verdolagas: “Daniel, tienes tarea porque tenemos que seguir ganando campeonatos. Es lo que marca la pauta del equipo porque es lo que la gente nunca olvida, los campeonatos...”
El estreno cinematográfico se hizo el viernes 20 de noviembre en Metrocinemas y Megamall, como parte de una apuesta por llevar la historia del equipo a la pantalla grande. Y ahora los aficionados verdolagas podrán disfrutar de este hermoso documental que los hará reír, llorar y recordar lo grande que es Marathón