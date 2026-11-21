El desenlace de una de las operaciones más atractivas del fútbol europeo quedará en suspenso hasta el próximo verano. Con el respaldo de sus estadísticas y el cartel de estrella emergente en Europa, Nico afronta los meses decisivos de la temporada sabiendo que tiene en sus manos la elección entre liderar el proyecto del Como o cumplir el anhelo de triunfar en el club que lo vio nacer.