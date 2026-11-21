La afición de Marathón se burla de Real España, los dos futbolistas que regresaron y zafarrancho mancha el derbi sampedrano en la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga Nacional.
La burla de los aficionados de Marathón contra Real España en la previa del derbi sampedrano.
El portero Andrés Salazar fue fichado recientemente por Real España, pero aún no ha podido ser inscrito en la Liga Nacional de Honduras.
La bella pelinegra que se robó las miradas en la previa del clásico sampedrano.
Nixon Cruz fue incluido en los jugadores disponibles para este encuentro después de estar marginado por actos de indisciplina.
Chuy Pérez también estuvo envuelto en polémica y Marathón ya lo perdonó después de aplicarle medidas disciplinarias.
Este fue el 11 titular de Marathón en el partido: 1.Jonathan Rougier, 16. Natanael Matínez, 2. Henry Figueroa, 4. Javier Rivera, 14. Javier Arriaga, 8. Tomás Sorto, 9. Brian Farioli, 10. Damín Ramírez, 72. Yairo Moreno, 77. Albeth Elis y 11. Nicolás Messiniti.
Así salió Real España: 23. Roberto López, 39. Daylor Cacho, 2. Jeffrey Ramos, 6. Devron García, 5. Franklin Flores, 28. Carlos Mejía, 36. Roberto Osorto, 10. Jhow Benavídez, 13. Marco Tulio Aceituno, 18. Darixon Vuelto y 30. Ángel Sayago.
Jefferson Escobar fue el árbitro principal del partido en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
Marathón no titubeó y pegó primero en el partido. Apenas al minuto 20, Damín Ramírez se animó a probar de larga distancia y con la ayuda de un leve desvío de un jugador aurinegro, dejó sin opciones a 'Pipo' López, quien no pudo evitar la caída de su portería.
El equipo verdolaga celebró el primer tanto del juego con todo frente a su afición en la gradería de sol sur.
Al 22, desde el banquillo del Real España sacaron la primera tarjeta para que el árbitro revisara un posible penal en el FVS tras un centro de Roberto Osorto y el balón pegaría en la mano de Tomas Sorto. Finalmente, Escobar decidió no sancionar nada.
Al minuto 38 cayó el segundo gol verdolaga. Un errorazo de 'Pipo' López al intentar quedarse con el balón, pero terminó soltándolo y dejándolo servido para Javier Arriaga, quien aprovechó la ocasión para definir con una vaselina y marcar el segundo tanto del Monstruo Verde.
El portero de Real España fue consciente de su error y reaccionó enfurecido.
Al minuto 43 llegó el descuento de Real España. Franklin Flores envió un centro desde el costado izquierdo que Sayago conectó de cabeza, pero Rougier estuvo muy atento para rechazar el balón. Sin embargo, el rebote le quedó al delantero aurinegro, quien, con un sutil toque, terminó enviándolo al fondo de la red.
Al primer tiempo finalizó 2-1 a favor de Marathón, que tuvo mejor fútbol que los aurinegros.
Este aficionado de Marathón resultó herido en la gradería sur y tuvo que ser evacuado por cuerpo de socorro.
Nixon Cruz ingresó de cambio en la segunda mitad del partido
El técnico Silvio Rudman de Marathón estuvo inquieto en su área y dando indicaciones durante todo el partido.
Para la segunda parte todo fue más parejo, pese a que ambos equipos querían marcar más goles.
El jugador Nata Martínez tuvo que se sacado en camilla por lesión.
El marcador no se movió más y Marathón terminó ganando 2-1.
Real España cae a las tercera posición del Apertura 2026 con esta derrota y se aleja de las clasificación directa a semifinales.
Una pelea entre los mismos barristas de Marathón manchó el clásico sampedrano.