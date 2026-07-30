Pepe Mejía no asegura que Honduras clasifique al Mundial 2030: "Sería mentir"

El dirigente sostuvo que el objetivo principal es fortalecer la formación de futbolistas desde las bases y recordó que el actual cuerpo técnico fue elegido por su experiencia en procesos exitosos dentro del fútbol español: "Tenemos que entender que esto es un proceso, que estamos empezando con nueva metodología", afirmó durante la entrevista.

Durante la conversación también abordó temas de actualidad internacional, como la postura de CONCACAF frente a la propuesta impulsada por la FIFA para crear una nueva estructura comercial y la posibilidad de ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones. Aunque reconoció que una mayor inversión representaría un cambio importante para Honduras , respaldó la posición del organismo regional de exigir mayor transparencia y gobernanza antes de tomar una decisión definitiva. Además, dejó clara la postura de la Federación hondureña sobre una eventual ampliación de la Copa del Mundo: "Por supuesto vamos a apoyar una ampliación a 64 selecciones", expresó.

Mejía también destacó el trabajo que la Federación realiza a través del programa TDS, con el que, según explicó, ya se han evaluado alrededor de 7,000 jugadores en todo el país y funcionan más de 20 centros de desarrollo para niños y niñas. A su criterio, el reto es construir una generación competitiva que permita volver a pelear por clasificaciones mundialistas: "El objetivo es formar la mayor cantidad de jugadores con calidad", señaló, al tiempo que insistió en que "esto no es de la noche a la mañana" y que la intención es llegar fortalecidos a los procesos rumbo a los Mundiales de 2030 y 2034.

Después de los resultados recientes de las selecciones menores, hay preocupación entre la afición. ¿Cómo evalúa el trabajo que se está realizando en las categorías juveniles y cuándo esperan comenzar a ver resultados?



Es más complicado, pero creo que como se está trabajando ahora y como van a empezar a trabajar todas las selecciones, lo que está haciendo el TDS con los niños de 11 años para arriba, los frutos se van a ir viendo en los próximos años. Hay que tener paciencia, este es un nuevo proceso. Creo que se está trabajando con bastante metodología, con rigor científico. Tenemos un gran cuerpo técnico que está ayudando a las demás selecciones juveniles, así que estamos muy entusiasmados con este nuevo proceso, con este nuevo camino y esperemos que tengamos paciencia todos para que este proceso al final dé frutos. Todo es parte de un proceso. Ustedes vieron el partido de Honduras contra Perú en España. Debutaron siete jugadores sub-22 ante una selección de Perú que estaba mejor rankeada que nosotros y no desentonaron. Así que creo que el cuerpo técnico ha demostrado no solamente sabiduría, sino valentía para hacer debutar a jugadores con poca experiencia internacional, pero con muchas ganas de sacar las cosas adelante. Así que, contentos.

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Ahora, con el tema de los nuevos formatos y todo lo que está cambiando, la polémica que tiene la FIFA con un nuevo Mundial y con las nuevas reglas, ustedes como Federación, ¿qué saben? ¿Qué temas tienen previstos con CONCACAF? ¿Habrá alguna reunión?



Bueno, ya por ejemplo con las nuevas reglas del IFAB, de taparse la boca cuando se habla, ya se mandó una comunicación a la Liga para que tome la decisión de si eso lo van a implementar o no. Es una decisión que toman ellos. Por supuesto, se habla con la Comisión de Arbitraje. Todas las nuevas reglas, la mayoría se van a adaptar. Ya los árbitros están capacitados, así que en ese sentido no tenemos problema en adaptar todo ese tipo de formatos y de nuevas reglas que al final beneficien al fútbol.

Nos dice paciencia, nos dice calma, pero históricamente Honduras ha sido una selección que ha estado en muchos Mundiales Sub-20 y en muchos Mundiales Sub-17. Me preocupa el discurso de don Francis cuando dice: "Aquí no hay resultados, aquí vamos a trabajar". De no clasificar al Mundial, ¿no sería un fracaso para la Federación?



No, no sería un fracaso, porque tenemos que entender que esto es un proceso, que estamos empezando con nueva metodología. No quiero ser repetitivo, pero actualmente los técnicos que tenemos nosotros son los técnicos que vienen de una federación que ayudó a formar lo que hoy es España. España actualmente es campeona mundial, campeona olímpica, campeona de la Liga de Naciones, campeona de Europa y campeona mundial femenina. Algo están haciendo bien y eso es lo que quisimos nosotros traer a Honduras: gente que sepa, gente que haya participado en un proceso. Tanto Francis Hernández como Francisco Molina eran directores deportivos de la Federación Española cuando se nombró a Luis de la Fuente. Algo saben. Así que démosles el beneficio de la duda, tengamos un poco de paciencia, porque esto no es de la noche a la mañana. Nosotros, como Federación, estamos haciendo el trabajo que deberían hacer, a lo mejor, algunos clubes formando jugadores. Con el programa TDS se han escauteado 7,000 jugadores. Se dice rápido, pero 7,000 jugadores se han escauteado en todo el país. Tenemos más de 20 centros trabajando con niños y niñas. Ese trabajo lo está haciendo la Federación, porque si nadie más lo hace, lo tenemos que hacer nosotros. Pero entiendo su pregunta. Hay que tener un poco de paciencia. Esto no es de la noche a la mañana. Nosotros ahorita no tenemos jugadores en ligas top. La idea es tenerlos. Ojalá que Kervin pueda irse a Italia, aunque está jugando en un equipo muy bueno. Pero nos ha costado muchísimo sacar nuevos jugadores. Así que tengamos un poquito de paciencia. Esto es un proceso, pero si los resultados se van dando, bienvenidos. Si no, pues hay que seguir esperando. La idea es que al 2030 nosotros podamos llegar bien, primero Dios, clasificados, pero que esta camada de jugadores que ustedes están viendo, con 15 y 17 años, sea el futuro de la Selección. Hay que tener valor para poner a jugar jugadores de 15 y 17 años contra jugadores de 19, casi 20. Ustedes vieron la corpulencia de los jugadores jamaiquinos, los mismos canadienses, y nuestros muchachos, muchísimos de ellos de 15, 16, 17 y 18 años. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia con ellos y pensar que estamos en el camino correcto.

¿Este es un proceso pensando en 2034? Quiero que Honduras sepa, por parte de la Federación, cuál es el objetivo de este proceso. No solo paciencia, no solo decir: "Muchachos, cálmense". Queremos que nos dejen muy claro el panorama. Si nos dicen hoy: "Vamos por el Mundial de 2030", o si realmente el objetivo es comenzar a construir pensando en 2034. ¿Cuál es el verdadero objetivo de este proceso?



El objetivo es formar la mayor cantidad de jugadores con calidad, que es lo que no hemos logrado hacer con nuestras ligas menores, que no es culpa de nadie, pero nosotros como Federación lo estamos asumiendo. Estoy seguro de que muchos equipos de Liga Nacional, cuando vean lo que está haciendo la Federación, que ya muchos lo saben, también lo van a replicar. Por supuesto que queremos clasificar al 2030 y al 2034, pero hay que hacerlo bien, con un equipo competitivo, con jugadores jóvenes, que es lo que se está haciendo ahorita. Ahorita lo que nosotros queremos es formar la mayor cantidad de jugadores para tener un equipo competitivo que nos pueda clasificar al Mundial de 2030 y al de 2034. Pero les repito: es un proceso. Yo no soy pitoniso, ni adivino, ni ustedes tampoco para decir: "Vamos a clasificar al 2030", porque eso sería mentir. Que se va a hacer todo el esfuerzo, se está haciendo. Que se va a hacer lo posible por darle todo lo que tienen las selecciones, los técnicos, etcétera; ayudar a la Liga Nacional, a la Liga de Ascenso, a las regionales, lo vamos a hacer, porque el objetivo es seguir creciendo, seguir desarrollando el fútbol hondureño. Y no es fácil. Les pongo un ejemplo: el presupuesto de la Federación Española de Fútbol, y lo pueden buscar, es de 400 millones de euros al año; son 1,200 millones de euros cada cuatro años, versus 8 o 9 millones de dólares anuales nuestros. O sea, es difícil competir así. Sin embargo, competimos. Ya le hemos ganado a España en Olimpiadas, le hemos ganado partidos, hemos dejado afuera a Argentina en Olímpicos, etcétera. Se puede competir, pero tenemos que tener un poco de paciencia con el proceso. Ojalá que las cosas se den, que tengamos un poquito de suerte, que tal vez no hemos tenido, pero la idea es dar todo el apoyo, apoyar a la Liga Nacional, apoyar a la Liga de Ascenso, a las regionales y seguir trabajando con los muchachos jóvenes.

Me gustaría conocer su opinión sobre lo que está pasando con las decisiones a nivel de FIFA y CONCACAF. Hoy se confirmó que CONCACAF rechazó la propuesta de FIFA con respecto a esta nueva empresa que quieren crear para manejar los derechos comerciales de la FIFA. A nivel de Federación, ¿cuál fue la postura? Obviamente, CONCACAF como institución ha dicho que rechaza la propuesta, pero en el caso de ustedes, ¿apoyaron esa línea o qué nos puede contar?



Hoy en la mañana se tuvo esa reunión. Se explicaron los pros y los contras. Obviamente, nosotros como Federación estaríamos felices de tener una inyección de esa magnitud, porque a Honduras 40 millones de dólares le cambian el panorama. A una federación como la francesa, con un presupuesto gigante, es tirar sal al mar; a nosotros sí nos hace una gran diferencia. Sin embargo, todo tiene que tener un proceso, y eso fue lo que vio CONCACAF. En este momento, CONCACAF se pronunció diciendo que tiene que haber una gobernanza, tiene que haber más transparencia. Un poco la incomodidad es que nadie sabía nada, que no se siguió un proceso, que los presidentes tuvieron esta información hasta el martes en la noche y que incluso las confederaciones no lo sabían. Hay que darle tiempo al tiempo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. La posición de CONCACAF fue unánime: las 41 federaciones miembros avalaron el comunicado de CONCACAF. Pero hay que esperar, todavía es pronto. Recuerde que esto al final es un proceso. Como decía en la nota, probablemente se va a llevar a votación en el próximo Congreso de la FIFA y, con que 106 países digan que sí, esto puede avanzar. Pero, repito, yo creo que si la FIFA lo va a seguir promoviendo, obviamente tiene que haber algunos correctivos. Por eso es importante esperar, porque si esos correctivos se dan, si los problemas que ve CONCACAF, que ve la UEFA y que se señalaron en el comunicado se pueden solventar, muchas cosas pueden pasar. Nosotros como Federación, obviamente, no estamos cerrados. Toda ayuda es bienvenida, pero tiene que ser una ayuda que siga el debido proceso y la gobernanza, como pide CONCACAF. Un poco esa fue la postura de CONCACAF, pero bueno, ojalá que estas ayudas se puedan dar.

Abogado, ¿habrá un Mundial 2030 con 64 selecciones? ¿Qué sabe realmente? Porque desde CONMEBOL lo han mencionado, pero ¿qué sabe CONCACAF?



Mire, el Mundial fue un éxito. Había muchas reservas con tanta selección, pero el Mundial, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista económico, dobló lo que hicieron Catar y Rusia, que fueron alrededor de 9 mil millones de dólares. Este Mundial se calcula que va a generar 13 mil millones de dólares en beneficios. Así que yo creo que fue un éxito. Ojalá. Tendríamos más oportunidades todos con 64 países. Yo creo que tendríamos que estar ahí, pero bueno, hay que jugar.

¿Aún no hay nada oficial?



No, no hay nada oficial. Eso se vota en un Congreso de la FIFA. El próximo Congreso de la FIFA es en marzo, en Marrakech, Marruecos, y ahí lo vamos a ver. Nosotros, como Federación, por supuesto vamos a apoyar una ampliación a 64 selecciones. Es interesante. Recuerde que las sedes van a ser tres en Europa y que se van a jugar algunos partidos en tres países de CONMEBOL. Así que sedes van a haber, y estadios en España, Portugal y Marruecos sobran. Así que ojo con las sedes.