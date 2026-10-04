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"Vete ya": en México piden su salida, Faitelson explota y USA se burla del Tri

La derrota de México ante Estados Unidos desató críticas, con Faitelson entre los más duros y burla enciende la polémica.

04 de octubre de 2026 a las 14:03
Vete ya: en México piden su salida, Faitelson explota y USA se burla del Tri
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La derrota de México ante Estados Unidos desató críticas, con Faitelson entre los más duros y burla de USA enciende la polémica luego del amistoso.
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La prensa mexicana no ocultó su molestia luego de la contundente derrota por 3-0 que sufrió la Selección de México ante Estados Unidos en el amistoso disputado en Arizona
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El resultado no solo dejó un sabor amargo entre los aficionados del Tri, sino que también provocó una fuerte reacción en los principales medios deportivos del país, que cuestionaron el funcionamiento del equipo y las dudas que dejó la actuación del conjunto dirigido por Rafa Márquez.
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Tras el pitazo final, las redes sociales también estallaron. El Récord de México lo señaló "para el olvido".
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El 3-0 no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en uno de los principales temas de conversación en las plataformas digitales.
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"Sin palabras", señalaron en Fox Sports de México.
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La derrota representa además un duro golpe para México en una rivalidad que en los últimos años ha ganado mucha intensidad.
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Rafa Márquez sufrió su primera derrota como DT de México y a eso se le añade que no ha podido ganar.
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La selección de Estados Unidos se burló de México al recordarle el tres a cero en el desierto de Arizona.
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Medio Tiempo de México.
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La prensa mexicana y los aficionados ahora ponen la lupa sobre el futuro del Tri y, especialmente, sobre lo que debe cambiar para evitar que una derrota como esta vuelva a repetirse.
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"Baile total", señaló Diario LA PRENSA de Honduras.
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Faitelson no se quedó atrás y dejó un par de mensajes. Uno de los primeros fue contra Santi Giménez.
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Álvaro Morales atizó contra el portero Rangel que se equivocó en dos de los tres goles encajados.
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El árbutro hondureño Selvin Brown fue el central del México vs EUA y recibió señalamientos por su trabajo.
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Santi Giménez erró dos claras ocasiones de gol.
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"Un desastre México. El Tala tendrá que trabajar más", fueron los mensajes contundentes de Faitelson.
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Faitelson no se contuvo y atizó contra jugadores de la selección mexicana.
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Contundente mensaje de José Ramón Fernández-.
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"Hoy Santi Giménez simplemente no está conectado", Edgar Romo.
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En México piden la salida del entrenador mexicano: "Ya corran a Rafa Márquez de una vez, sus planteamientos son malisimos y sigue metiendo a jugadores que ya demostraron que no tienen nivel. Se nota que es un DT sin experiencia".
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