Modesta selección golea 8-1: acaricia clasificación a la Copa Oro 2027 y el ascenso

Tras golear 8-1, la modesta selección quedó a un paso de clasificar a la Copa Oro 2027 y sellar su ascenso de categoría en la Liga de Naciones de Concacaf.
La próxima Copa Oro de la Concacaf 2027 se llevará a cabo del 19 de junio al 11 de julio con 16 selecciones participantes. De manera histórica, el torneo contará con sedes compartidas en México junto al organizador principal, Estados Unidos.
Lo que comenzó como una participación más en la Liga de Naciones de Concacaf empieza a convertirse en una historia que podría terminar siendo inolvidable para modesta selección.
La selección de Guyana protagonizó este domingo 4 de octubre una auténtica exhibición ofensiva al aplastar 8-1 a Dominica, un resultado que la deja en una posición inmejorable para conseguir el ascenso a la Liga A y, de paso, buscar una histórica clasificación directa a la Copa Oro 2027.
El conjunto guyanés salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto y convirtió el compromiso en una verdadera pesadilla para Dominica. La diferencia entre ambos equipos quedó reflejada rápidamente en el marcador y, conforme avanzaron los minutos, Guyana fue aumentando una ventaja que terminó siendo prácticamente imposible de remontar.
El resultado no solamente representa una victoria contundente. Para Guyana significa dar un paso enorme en sus aspiraciones dentro de la Liga de Naciones.
Los Golden Jaguars están compitiendo en la Liga B y tienen como principal objetivo terminar en la primera posición de su grupo. Conseguirlo significaría ascender a la Liga A y, además, obtener un boleto directo para la Copa Oro 2027, un torneo al que Guyana buscaría llegar nuevamente después de sus anteriores participaciones.
La goleada ante Dominica, por lo tanto, puede terminar teniendo un enorme peso en la definición del grupo. Guyana no solo sumó tres puntos, sino que consiguió una diferencia de goles espectacular que podría resultar determinante si termina igualada en puntos con alguno de sus rivales.
El equipo guyanés ha mostrado una enorme capacidad ofensiva durante esta edición de la Liga de Naciones y ahora afrontará sus próximos compromisos sabiendo que tiene una oportunidad histórica frente a sus manos.
El nuevo formato de clasificación para la Copa Oro 2027 le da todavía más valor a lo que está haciendo la selección guyanesa. Los ganadores de los grupos de la Liga B obtienen el ascenso a la Liga A y, además, aseguran su clasificación directa al torneo continental.
Por eso, el liderato del grupo se ha convertido en una auténtica obsesión para Guyana. Terminar en la primera posición no solamente representaría un ascenso de categoría, sino también la posibilidad de celebrar una clasificación histórica a la Copa Oro sin tener que disputar una ronda preliminar.
Guyana cuenta con campaña perfecta en lo que va de la Liga de Naciones de Concacaf: ha ganado sus cuatro partidos, suma 12 puntos y es casi un hecho que terminarán líderes de su grupo, por lo que sería un ascenso a la Liga A y boleto a Copa Oro.
El sueño está más vivo que nunca. Una selección considerada modesta dentro del mapa futbolístico de la región ahora se encuentra a las puertas de una oportunidad histórica. La Copa Oro aparece en el horizonte y los Golden Jaguars saben que tienen una posibilidad real de escribir uno de los capítulos más importantes de su historia.
Cabe recordar que Guyana solo ha participado en una ocasión en una Copa Oro, fue en la edición 2019.
Hoy, están a las puertas de la segunda clasificación al mayor torneo de selecciones de Concacaf que se disputará el próximo año.