Terremoto golpea Manizales, escenario de la hazaña histórica de Honduras ante Brasil

Un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en el noroeste de Colombia, ha dejado este lunes al menos 47 muertos, varios heridos y numerosas personas atrapadas bajo los escombros de edificios que han colapsado en diferentes puntos del país. El fuerte movimiento sísmico provocó importantes daños materiales y obligó a desplegar amplios dispositivos de emergencia para localizar y rescatar a posibles supervivientes. El Servicio Geológico Colombiano calificó el terremoto como el de mayor magnitud registrado en el país durante la última década. La intensidad del seísmo se sintió en una amplia zona del territorio colombiano, especialmente en los departamentos del centro y oeste, donde se reportaron daños en viviendas, edificios e infraestructuras.

Una de las ciudades más afectadas es Manizales, capital del departamento de Caldas, donde las autoridades contabilizaron cerca de 12 estructuras parcial o completamente destruidas. Además, más de 50 edificios presentan daños que podrían provocar su colapso. La situación en algunos sectores de Manizales continúa siendo delicada. Al menos dos personas fallecieron y otra permanece atrapada entre las losas de un edificio ubicado cerca de la Universidad Católica de Manizales, mientras los equipos de emergencia trabajan para rescatarla. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Otro de los inmuebles afectados es la Catedral de Manizales, uno de los principales referentes arquitectónicos y religiosos de la ciudad. El terremoto provocó el derrumbe de una de sus torres, aumentando la preocupación por el estado de las construcciones.