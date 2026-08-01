Panamá humilla a Honduras y la deja fuera del Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos

La Selección Sub-20 de Honduras firmó una de las noches más dolorosas de los últimos años y consumó un nuevo fracaso internacional al caer de forma estrepitosa por 4-0 ante Panamá, resultado que la dejó eliminada del Premundial de Concacaf y, con ello, sin posibilidades de clasificar a la próxima Copa del Mundo Sub-20 ni a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La Bicolor llegó al Estadio Universitario BUAP de Puebla, México, con la ilusión intacta y dependiendo de sí misma para avanzar a los cuartos de final del certamen. El panorama era claro: ganar significaba seguir con vida y mantener encendido el sueño mundialista. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta. Honduras fue superada con autoridad por una selección panameña que aprovechó cada error, golpeó en los momentos claves y terminó humillando a un rival que se desmoronó por completo. El pitazo final dejó imágenes de tristeza, impotencia y frustración entre los futbolistas hondureños, conscientes de que dejaron escapar una oportunidad histórica. Panamá, por el contrario, celebró con justicia un triunfo que lo instaló en la siguiente ronda del campeonato.

Con esta eliminación, Honduras vuelve a quedarse fuera de una Copa del Mundo Sub-20 y también pierde la posibilidad de luchar por uno de los boletos hacia los próximos Juegos Olímpicos, profundizando la crisis que atraviesan las selecciones menores del país. La derrota también vuelve a poner en el centro de las críticas al entrenador Orlando López, quien nuevamente no pudo cumplir los objetivos al frente de una selección juvenil hondureña. El estratega cierra otro proceso marcado por la decepción y los cuestionamientos, mientras el fútbol catracho suma un nuevo capítulo de frustración en las categorías formativas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

LAS ACCIONES

El encuentro comenzó con una Honduras valiente, que intentó imponer condiciones desde los primeros minutos. Apenas al minuto 3, Mike Arana protagonizó una gran jugada individual por la banda, envió un centro peligroso, pero la defensa panameña reaccionó a tiempo para despejar el balón antes de que llegara un atacante hondureño. LEER NOTA: Pepe Mejía no asegura que Honduras clasifique al Mundial 2030: "Sería mentir" La Bicolor siguió insistiendo y al minuto 7 volvió a generar peligro. Nuevamente Arana desbordó por el costado y colocó un centro preciso al corazón del área, donde David Flores llegó con intención de rematar, aunque no logró conectar el esférico cuando parecía que se abría el marcador. Cuando Honduras daba señales de controlar el compromiso, comenzaron a llegar las malas noticias. Al minuto 12, Arbin Medrano sufrió una lesión que le impidió continuar en el partido y obligó al cuerpo técnico a realizar la primera modificación del encuentro. En su lugar ingresó Nicolás Balbas. Pese al golpe, la H mantuvo el orden y al minuto 21 estuvo muy cerca de abrir el marcador. El capitán Jeffrey Ramos se incorporó al ataque y sacó un potente disparo desde fuera del área que pasó apenas desviado, arrancando el grito de gol de los aficionados hondureños presentes en el estadio. La fortuna siguió dándole la espalda al conjunto nacional. Apenas un minuto después, al 22, Honduras volvió a verse obligada a modificar su esquema debido a otra lesión. Yeremy David abandonó el terreno de juego y fue reemplazado por Kesdy Sevilla. Hasta ese momento Honduras competía de igual a igual, pero todo cambió de manera radical en la recta final del primer tiempo.

Al minuto 34 comenzó la debacle. Panamá ejecutó un tiro de esquina que encontró completamente solo a Josué Wood dentro del área. El delantero conectó de cabeza y aprovechó una pésima salida del guardameta hondureño para enviar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0. Fue un golpe del que la Bicolor nunca logró recuperarse. El tanto afectó anímicamente a los catrachos, que perdieron el orden y comenzaron a cometer errores defensivos. Panamá olió sangre y no perdonó. Al minuto 42 llegó el segundo golpe. Moisés Richards mostró toda su calidad al definir con un elegante globito sobre el arquero hondureño. El balón se estrelló en el poste, pero el propio atacante estuvo atento al rebote para empujar la pelota al fondo de las redes y aumentar la ventaja canalera, aprovechando nuevamente las desatenciones de la defensa hondureña. Cuando parecía que el descanso llegaría para intentar reorganizar al equipo, apareció el golpe que prácticamente sentenció la historia. En el tiempo agregado del primer tiempo, al minuto 49, Gerson Gordon recibió dentro del área y sacó un potente bombazo imposible de detener para el arquero hondureño. El 3-0 dejó a la Bicolor completamente contra las cuerdas antes del descanso.