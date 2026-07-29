Premundial Sub-20 de Concacaf: Honduras y Panamá necesitan un milagro; tabla de posiciones

¡Se define todo en la última jornada! Las acciones del Clasificatorio Sub-20 de Concacaf continuaron este miércoles 29 de julio con los partidos entre Panamá vs Jamaica y el Canadá vs Honduras, como parte de los juegos correspondientes al Grupo C. En el primer partido, los panameños sufrieron un duro golpe. Se fueron al descanso con una ventaja de dos goles, pero en la segunda parte se derrumbaron y se dejaron empatar en el último minuto ante los caribeños.

Ya en el otro juego, Honduras rescató un valioso empate ante Canadá que lo dejó con vida en el Premundial Sub-20. La 'Mini H' sumó su primer punto y se jugará todo en la última jornada, aunque no depende de sí mismo para sellar el pase a la siguiente ronda.

Tabla de posiciones del Premundial Sub-20

Con los resultados de este miércoles, Canadá se mantiene como líder del Grupo C, ahora con 4 puntos. En la segunda plaza le sigue Jamaica con la misma cantidad; Honduras es tercero con 1 punto y en el último lugar se encuentra Panamá con la misma cantidad - pero alejada por diferencia de goles-.

¿Qué necesita Honduras para clasificar a la siguiente ronda?

Honduras cierra la fase de grupos ante Panamá y está obligado a ganar para mantener vivo el sueño olímpico y mundialista. Sin embargo, tendrá que esperar al panorama de los otros grupos y del propio para saber si avanza. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En caso de luchar por un lugar como mejor tercero, sus rivales - de momento - Costa Rica y Haití que suman 3 puntos a falta de una jornada. También aspira a las primeras plazas, pero ocuparía de un triunfo y un tropiezo en el Canadá vs Jamaica.

Jornada 3 del Premundial Sub-20 de Concacaf