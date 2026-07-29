Premundial Sub-20: Panamá sufre duro revés en el último minuto y se aleja de 4tos

Moises Richards y Gerson Gordon le dieron a los panameños una ventaja que dejaron ir en la segunda mitad; por Jamaica convirtieron Jahmarie Nolan y Jaquan Brown.

La selección de Jamaica anotó un gol de último minuto para empatar 2-2 con Panamá este miércoles y colocarse a un paso de los cuartos de final del torneo sub-20 de la Concacaf , clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Jamaica comenzó mejor y en el minuto 10 creó una amenaza con una llegada al área de Kimarly Scott, pero cuando mejor jugaban los caribeños, Panamá se fue delante con un gol de Richards, quien se sacudió a dos zagueros en los lindes del área y de zurda venció al portero Joshua Grant.

Jamaica se fue por el empate; Panamá se mantuvo al acecho y en el 22 amplió la diferencia con un gol de Gordon, a pase de Carlos Rodríguez.

El seleccionador jamaicano, Rodolph Austin, hizo cuatro cambios en el descanso y salió a la segunda mitad con líneas adelantadas.

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En el 62 los caribeños descontaron con un gol de zurda de Nolan y fueron por más ante unos panameños en actitud defensiva y recibieron la recompensa.

En el 90+3, Nolan disparó por encima del arco, un minuto después, Burgher estrelló la pelota en el travesaño, en dos oportunidades de empate desperdiciadas por los 'reggae boyz', que en el 90+5 rescataron la igualada con un cabezazo de Brown a pase de Lyle.