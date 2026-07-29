Canadá vs Honduras EN VIVO: hora y dónde ver el Premundial Sub-20 de Concacaf

¡La 'Mini H' busca seguir con vida! La Sub-20 de Honduras tiene esta noche su segundo desafío en el Premundial. Los dirigidos por Orlando López se enfrentan a Canadá en el Estadio BUAP de Puebla en busca de mantener vivo su sueño de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos 2028. La Bicolor intentará reponerse, esto luego de la dura caída en su debut ante Jamaica. En dicho partido, los catrachos estaban rescatando un valioso punto ante los caribeños, pero terminaron perdiendo en el último suspiro por 1-2. Ahora, protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de la segunda fecha, donde ambos equipos pondrán a prueba sus aspiraciones en el certamen de la región.

Este compromiso marcará el décimo tercer enfrentamiento entre ambos en esta categoría. El historial le favorece a los centroamericanos, con un balance de 7 victorias, 1 empate y 4 triunfos para los norteamericanos. Su cruce más reciente fue un 2-2 en la Fase de Grupos de la edición de 2024. La selección de Canadá llega como líder del Grupo C luego de conseguir una categórica victoria en su primer partido ante Panamá (3-0). Por su parte, la escuadra catracha buscará recuperarse rápidamente tras un amargo trago en su estreno, en el cual cayeron por 2-1 ante Jamaica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A pesar del esfuerzo y de haber encontrado la red gracias a la anotación de Víctor Salazar, la Bicolor terminó cediendo los puntos tras encajar un gol agónico en el tiempo de reposición, lo que los obliga a salir a buscar la victoria sin margen de error.



- FORMATO -

La estructura estipula que, tras completarse la fase de grupos, únicamente los dos (2) mejores equipos de cada grupo junto con los dos (2) mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria. Esta última instancia se jugará a partido único a partir de los cuartos de final, continuando con las semifinales y la gran final.

De cara al cuadro final, los ocho (8) equipos que logren sellar su boleto a la fase eliminatoria serán clasificados del 1 al 8. Según el formato establecido, los tres ganadores de cada grupo aseguran automáticamente su clasificación en los puestos 1, 2 y 3, dependiendo de su registro numérico global, lo que otorga un valor estratégico vital a terminar en la cima de la tabla.

- HORA Y DÓNDE VER -