Honduras tropieza: así va el Medallero de los Juegos Centroamericanos y Caribe 2026

En comparación con otros días, los catrachos no lograron ninguna medalla y eso ha afectado en los puestos del medallero de los Juegos Centroamericanos.

Los Juegos Centroamericanos y Caribe 2026 se siguen desarrollando con mucho éxito en Santo Domingo donde la Federación de Honduras hoy no tuvo una gran participación.

La federación de Honduras sufrió un duro revés en el medallero. Pasó del puesto 14 al 15 tras las dos medallas de oro que consiguió Guyana.

Este 29 de julio culminó la participación de las tenistas, Natalie Espinal y Alejandra Obando luego de conseguir las medallas de plata el lunes pasado.

México confirmó este miércoles su dominio en el tiro con arco recurvo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebran en Santo Domingo, al conquistar las medallas de oro en las pruebas individuales femenina y masculina, después de haberse impuesto también en la competencia por equipos mixtos.

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En la final femenina, Alejandra Valencia derrotó por 6-2 a su compatriota Ana Vázquez para asegurar el oro, mientras que la colombiana Ana María Rendón obtuvo el bronce al vencer por 6-4 a la mexicana Ángela Ruiz.

En la rama masculina, Matías Grande se proclamó campeón tras imponerse por 6-4 al colombiano Jorge Henríquez.

El bronce quedó también en manos de México ya que Raúl Rodríguez superó por 6-5 al cubano Hugo Franco en un desempate.

Con estos resultados, México completó el pleno de títulos en la modalidad de recurvo al sumar los oros en equipos mixtos, individual femenino e individual masculino.

De hecho, México lidera el medallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al sumar -hasta en lo que va de este miércoles- un total de 152 preseas (64 de oro, 51 de plata y 37 de bronce).

Colombia es segunda con 97 medallas (36-37-24), seguida por Cuba, con 55 (16-18-21).

Venezuela ocupa el cuarto puesto con 74 (12-21-41), mientras que República Dominicana marcha quinta con 57 (10-12-35).