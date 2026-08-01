José Molina se integra a la Sub-20 de Honduras en México: el motivo de su viaje

La Sub-20 de Honduras ya está en compañía del español José Francisco Molina, técnico de la Selección Absoluta, quien ya se encuentra en Puebla para dar continuidad al proceso de las categorías menores mientras se disputa el Premundial en tierras aztecas. La Federación catracha confirmó que Molina llegó a la base de la mini 'H' en México desde el pasado jueves, tras presenciar el duelo Olimpia-Mixco en Tegucigalpa por la Copa Centroamericana.

Con su llegada a Puebla, el seleccionador de 55 años se suma al trabajo que la estructura técnica de la Bicolor viene desarrollando desde el inicio de la preparación del combinado juvenil. Con esto se reafirma un modelo de integración que comenzó semanas atrás en la Casa de la H (Siguatepeque), donde ambas selecciones compartieron entrenamientos, análisis y sesiones metodológicas antes de viajar a México. Con este acompañamiento, "la Federación se compromete con un proyecto deportivo de largo plazo, en el que la coordinación entre las selecciones nacionales constituye uno de los pilares para consolidar una identidad futbolística sólida y asegurar la continuidad en la formación del talento hondureño", apunta la entidad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

🇭🇳 El D.T José Molina se incorporó en Puebla al trabajo de la Selección Nacional Sub-20, reforzando el modelo deportivo integral que impulsa la FFH durante el Campeonato de Concacaf.



La planificación, el acompañamiento y la integración entre selecciones continúan siendo pilares... — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) August 1, 2026