Francis explica las ausencias en la Sub-20 y desconoce el tema de los tiktokers: "No tengo redes"

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, restó importancia a las bajas que ha sufrido la Selección Sub-20 en el Premundial de Concacaf y dejó claro que no utilizará las ausencias como excusa: "No busco excusas. Podría decir que cuatro de los jugadores más importantes de esta generación no están disponibles, pero no lo voy a utilizar", afirmó. Además, explicó que Luis Suazo no acudió porque su familia priorizó la pretemporada con su club, Dereck Moncada no recibió permiso tras concretar "el traspaso más importante de la historia del fútbol hondureño", Víctor Vandenbroucke tampoco fue cedido por su club en Bélgica y Leandro Padilla quedó fuera por una lesión de ligamento cruzado. Hernández también fue consultado sobre la polémica generada por la incorporación de tres influencers a equipos de la Liga Nacional, aunque sorprendió al revelar que desconocía completamente el tema. "No tengo redes sociales, así que estoy completamente desinformado. Me gustaría dar una opinión, pero no puedo hacerlo porque desconozco completamente el tema", respondió. No obstante, aprovechó para reiterar su postura sobre el desarrollo de los jóvenes, al pedirles a los clubes y entrenadores que "den oportunidad a los jugadores jóvenes que realmente estén preparados".

En relación con la Selección Mayor, el español respaldó a Kervin Arriaga, de quien espera que tenga continuidad sin importar el club donde juegue. "Lo único que deseo es que Kervin esté donde esté pueda jugar y demostrar el alto nivel que tiene", expresó. Además, dejó un mensaje sobre la falta de gol de Honduras al asegurar que el problema no debe recaer únicamente en los atacantes: "Muchas veces tendemos a responsabilizar únicamente a los delanteros de la falta de goles, pero para mí el fútbol es una cuestión de equipo. Se trata de generar situaciones de gol", sentenció.

-- ENTREVISTA A FRANCIS HERNÁNDEZ --

¿Podría ahondar un poquito más en la labor que ha venido realizando este equipo después de dos partidos, uno que se perdió y otro que se empató? ¿Cómo evalúa el desempeño de estos muchachos?



Bueno, yo no me voy tanto al resultado. El resultado es relativamente anecdótico. Acabamos de comenzar un proceso y ese proceso se va a desarrollar con un trabajo muy profundo. En principio, con un análisis de lo que se venía haciendo y, posteriormente, tratando de crear un proyecto donde vayamos al detalle, donde desarrollemos un nuevo modelo de juego, una idea propia, una identidad y un perfil de jugador por posición que queremos para desarrollar ese modelo. También buscamos una metodología unificada para todas las categorías. Como ya he dicho en otras ocasiones, queremos replicar ese mismo modelo en todas las selecciones, no solamente a nivel de juego, sino también en protocolos de trabajo y en todo lo que implica cuidar los detalles para que el jugador crezca y sea mejor cada día.



Además, hemos creado un departamento de scouting, que pronto anunciaremos quién lo va a liderar; será una persona de primer nivel mundial. También incorporamos un departamento de nutrición para mejorar la alimentación de todos los futbolistas, no solo de la Selección Mayor, sino también de las categorías inferiores. Creamos un departamento de psicología y otro de análisis. Hemos traído a un analista de primer nivel para ayudar a los jugadores a mejorar individual y colectivamente, además de conocer mejor a los rivales. Asimismo, contamos con preparadores físicos que están desarrollando un trabajo de análisis del rendimiento para que los jugadores compitan mejor. Podría pasar mucho tiempo explicando todo esto, porque son muchas las cosas que estamos desarrollando. Esto es un proceso, un camino, y queremos que deje una herencia y un legado para la Federación, que al final nos permita obtener resultados. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por lo que puedo entender, para usted lo más importante es sembrar una semilla. Pero, ¿qué pasa si este equipo no logra clasificarse a los Juegos Olímpicos o al Mundial? ¿Qué competencias vendrán después? Lo pregunto porque en Honduras muchas generaciones se pierden por la falta de competencia o por un fracaso deportivo.



Yo no lo veo como un fracaso. Lo veo como parte de un proceso. Esos jugadores, si no clasifican, pasarán a formar parte del grupo de futbolistas que estarán bajo el seguimiento de la Selección Mayor. Actualmente tenemos una prelista de más de 70 jugadores que analizamos semana tras semana. Es decir, esos futbolistas no se van a perder. Dejarán de pertenecer a categorías inferiores y entrarán en el proceso de la selección absoluta, especialmente los nacidos en 2007. Además, la gente debe saber que hemos traído una selección muy joven, posiblemente la más joven del campeonato. Tenemos cuatro jugadores nacidos en 2008 y otros nacidos en 2009 y 2010. Incluso hicimos debutar al jugador más joven del torneo: un chico de apenas 15 años disputando un proceso Sub-20. De eso debemos sentirnos orgullosos. Estamos sembrando para que estos futbolistas vivan experiencias similares a las que tuvieron jugadores de otros países, como España. Queremos crear procesos y generar experiencias que les permitan convertirse en mejores futbolistas lo antes posible. Nosotros no trabajamos para ganar con las categorías inferiores. Trabajamos para formar jugadores para la Selección Mayor. Son dos cosas completamente distintas. Por supuesto que quiero ganar, sería absurdo decir lo contrario, pero creo en los procesos y en los proyectos que conducen al resultado. No creo en conseguir resultados de un día para otro. De estos muchachos, porque hay mucha calidad en esta selección, ¿cuántos considera que podrían convertirse, a corto o mediano plazo, en jugadores habituales de la Selección Mayor?



El tiempo lo dirá. Ellos tendrán que ir quemando etapas. Ya hay jugadores que han debutado con la Selección Mayor. Aquí está el jugador más joven de la historia en hacerlo, Maik Arana, quien forma parte de este proceso Sub-20. Le hemos adelantado el proceso porque estamos diseñando una carrera deportiva para él, generándole experiencias que le permitan acumular aprendizaje y llegar mejor preparado. Ese es el objetivo. Por supuesto que queremos ganar, pero el resultado no me va a distraer del proceso ni del camino. Yo animaría a todos a tener esa misma mentalidad. Llevan muchos años en el fútbol hondureño pensando en el resultado inmediato y eso no ha dado los frutos esperados. Debemos reconocer que hay cosas que no se están haciendo bien. Esto requiere un proyecto, como el que España diseñó en su momento, en el cual tuve la fortuna de participar. Muchas de las cosas que sucedieron allí fueron planificadas con anticipación. Evidentemente Honduras tiene objetivos distintos, pero cuando se construye algo bien, con cariño, esfuerzo, sacrificio y cuidando hasta el más mínimo detalle de manera profesional, los resultados terminan llegando. Una vez que concluya la participación de estos futbolistas con la Selección Nacional, ¿cómo se les ayudará para que sigan creciendo en sus clubes? Existen los minutos obligatorios para los Sub-20, pero pareciera que muchos entrenadores los utilizan a regañadientes y no con la mentalidad de desarrollar futbolistas pensando en el futuro.



Yo puedo hacer mi parte: transmitir mi experiencia profesional y todo lo que he aprendido. Mi experiencia me dice que muchas veces el problema no son los jugadores, sino nosotros, por no atrevernos a ponerlos. En España sucedió exactamente lo mismo. Éramos reacios a darles minutos a los jóvenes hasta que decidimos hacerlo. Gracias a eso hoy existen futbolistas como Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Fermín y muchos otros. En su momento hubo dudas, pero se apostó por ellos y demostraron que tenían el nivel. Aquí debemos desarrollar el proyecto de la misma manera, siempre con responsabilidad y sabiendo qué jugadores están preparados tanto emocional como futbolísticamente. Si vemos que un jugador está listo, no vamos a dudar en adelantarle el proceso. Ya lo hicimos con Maik Arana y con Leandro Padilla, y seguramente seguiremos haciéndolo con otros futbolistas. En esta Sub-20 tenemos jugadores muy jóvenes, pero cuando demos la lista de la Sub-17 verán futbolistas con dos y hasta tres años menos de la edad habitual. Eso sorprenderá porque el país siempre quiere ganar, y yo también quiero hacerlo, pero para mí es mucho más importante crear un proceso y brindar experiencias internacionales a esos jugadores para que lleguen antes y mejor preparados a la Selección Mayor, que es para lo que realmente trabajamos.

Antes de que aparecieran Francis Hernández y José Francisco Molina, tuve la oportunidad de ver en los campos de entrenamiento del Barcelona a futbolistas hondureños como Alfredo Mejía y Alfredito Rodríguez. También conocí de cerca las condiciones diarias en las que trabajaban jugadores como Alessandro Mejía. Después de ver esos entrenamientos, nunca he visto algo similar en Honduras. ¿Cómo compara el nivel de preparación de nuestros futbolistas con ese tipo de metodología?



Es que nosotros ya estamos entrenando de esa manera. Si usted les hace esa pregunta a los jugadores de la Selección Mayor, ellos mismos podrán decirle cómo hemos trabajado en cuanto a ritmo, intensidad, medición de cargas y planificación de los entrenamientos. Le damos al balón el protagonismo que debe tener. Tratamos de cuidar cada tarea de entrenamiento, la ubicación de los entrenadores dentro del campo y hasta el silencio cuando corresponde, para que cada ejercicio tenga la máxima calidad posible. Eso que estoy describiendo es la metodología de entrenamiento que conocí en el Barcelona, lógicamente adaptada a la realidad de Honduras. Nosotros no pretendemos copiar la identidad del Barcelona, sino desarrollar una metodología propia donde el entrenamiento esté cuidado al detalle. Eso no se consigue de un día para otro. Es un trabajo cuyos frutos llegan con el tiempo. Estamos replicando las herramientas y la forma de trabajar que desarrollé en España, adaptándolas a las posibilidades que tenemos en Honduras y al perfil de nuestros jugadores. España tiene sus objetivos y nosotros los nuestros. Vamos a trabajar mediante un proceso para alcanzar los nuestros. Una de las cosas que más le admiro es su capacidad de persuasión. Nunca imaginé ver con la camiseta de Honduras a algunos jugadores legionarios. Incluso, volviendo al tema de Alfredo Rodríguez, él jugó con selecciones de España y pasó por el Barcelona; incluso, en algunos entrenamientos lo llamaban "el pequeño Cubarsí". ¿Qué les dice usted a estos jugadores para convencerlos de representar a Honduras?



Lo primero que hago es ser honesto, sincero y mirar a las personas a los ojos, tanto a los jugadores como a sus familias. Siempre digo que todo lo que prometo debo cumplirlo. No puedo comprometerme con algo que no esté en condiciones de cumplir. Les explico que tengo experiencia en el desarrollo y formación de jugadores y que sé estratégicamente cómo construir un proceso y un proyecto como este. Además, aquí tenemos algo muy importante: la posibilidad de adelantar procesos. Si un jugador está preparado, como ocurrió con Maik Arana, jugará en la Selección Mayor sin importar su edad. Que no le quepa duda a nadie. Quizá en otros países eso sea más complicado, pero aquí creemos que ese es un aspecto con un enorme potencial. También les mostramos las herramientas que encontrarán en Honduras. Estamos trabajando al detalle: realizamos análisis exhaustivos, videoanálisis de los rivales, correcciones individuales y colectivas después de cada partido y entrenamiento, además de diseñar las tareas en función de lo observado el día anterior. Todo ese trabajo fue lo que transmitimos a las familias. Si un jugador demuestra nivel y compromiso, y vemos que las categorías inferiores ya le quedan pequeñas, le daremos la oportunidad de competir en una categoría superior. Eso significa generar experiencias constantemente para que cada día sean mejores futbolistas. Estoy convencido de que todos los jóvenes que formen parte de este proyecto, trabajando bajo nuestra metodología y junto al cuerpo técnico de la Selección Mayor, serán mejores jugadores cuando termine este proceso. Seguramente su presencia, la de José Francisco Molina y la de todo su equipo genera mucho entusiasmo en los jugadores. La clasificación está un poco complicada. ¿Cómo cree que responderán ellos en esta situación?



Creo que responderán positivamente. De hecho, ya lo están haciendo. Nosotros grabamos absolutamente todos los entrenamientos, no solamente los partidos, y analizamos cada sesión de trabajo. Desde el primer día de esta concentración —e incluso desde la concentración que realizamos con esta generación en España— hasta hoy, la evolución de los jugadores ha sido enorme. Eso se lo hemos transmitido a ellos, porque es fruto del trabajo que estamos desarrollando todos los integrantes del cuerpo técnico, pero también del compromiso de los futbolistas. Están dando todo de sí: sacrificio, atención, esfuerzo, solidaridad y profesionalismo. Estamos tratando de construir una verdadera familia entre cuerpo técnico y jugadores. Eso es muy importante porque, en el contexto de una selección, ese tipo de unión ayuda a ganar partidos, pero, sobre todo, crea una cultura que permanece en el tiempo. Quien llegue a esta selección tendrá que integrarse a esa familia. Si no se integra, simplemente quedará fuera del grupo. Esos son detalles fundamentales dentro de un proceso de selección. Nosotros queremos ganar, por supuesto, pero también hemos visto una evolución muy importante, y eso nos hace ser optimistas no solo para este proceso, sino también para las generaciones más jóvenes. A través del departamento de scouting estamos identificando jugadores tanto en Honduras como en el extranjero para que crezcan bajo nuestra metodología y, algún día, representen a la Selección Mayor y le den alegrías al país. Muchas veces hay jugadores que elevan el nivel de un equipo o de una selección. La ausencia de Dereck Moncada, Luis Suazo y otros futbolistas que pudieron haber estado, ¿qué tanto ha perjudicado o beneficiado a este grupo? ¿Por qué no pudieron integrarse?



Como usted habrá notado, esos nombres los mencionó usted, no yo, porque siempre prefiero hablar de los jugadores que sí están. No busco excusas. Podría decir que cuatro de los jugadores más importantes de esta generación no están disponibles, pero no voy a utilizar eso como argumento. Por supuesto que nos habrían ayudado. Dereck Moncada, Luis Suazo, Victor Vandenbroucke y Leandro Padilla son futbolistas muy importantes. Algunos ya están cerca de la Selección Mayor y otros pertenecen a clubes muy importantes. Estamos muy contentos con los jugadores que tenemos aquí. Todos están realizando un magnífico trabajo y vamos a seguir ayudándolos para que crezcan tanto profesional como personalmente. En el caso de Luis, su familia consideró que era más importante que realizara la pretemporada con su club. Lo respetamos completamente. Con Dereck Moncada ocurrió que su club no autorizó su participación. Acababa de concretarse el traspaso más importante en la historia del fútbol hondureño y entiendo perfectamente que no quisieran cederlo al no tratarse de una fecha FIFA. Victor Vandenbroucke tampoco recibió permiso de su club en Bélgica. Y en el caso de Leandro Padilla, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Nosotros seguimos muy satisfechos con el grupo que tenemos. Queremos que los muchachos sean felices, que se sientan importantes y cómodos dentro de la selección. Si un país no cuida a sus futbolistas, que son los verdaderos protagonistas, difícilmente obtendrá la mejor versión de ellos. Eso no significa dejar de exigirles compromiso, sacrificio y esfuerzo, pero sí significa tratarlos bien, porque son ellos quienes finalmente pueden darle gloria al país.