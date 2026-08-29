Fernando Mira tras perder el invicto en casa: "Marathón no tiene ninguna culpa"

Mira fue autocrítico a pesar de que su equipo se puso en ventaja en el primer tiempo, el DT asegura que a Génesis le faltan pocas cosas para pegarle a los equipos denominados grandes en Honduras.

Fernando Mira habló tras la derrota de Génesis 1-2 ante Marathón en la fecha 5 del Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Es la primera caída de los caninos en el estadio Roberto Suazo Córdoba de La Paz en este campeonato.



¿Qué tal le pareció este partido?

Pienso que fue una gran injusticia lo que sucedió en La Paz. Hicimos un buen partido por el esfuerzo de nuestros jugadores. Fuimos dueños y señores del juego; sin embargo, dos descuidos nos costaron dos goles. Es muy difícil para nosotros perder de esta manera tras haber dominado el encuentro casi por completo.

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Las desconcentraciones marcaron la pauta rápidamente en la segunda parte, donde Marathón aprovechó y fue letal.

Marathón no tiene ninguna culpa de eso; los únicos responsables somos nosotros por las equivocaciones que cometieron nuestros futbolistas. Siempre asumimos la responsabilidad. Sin embargo, considero que hubo una falta de concentración muy grande, tanto del equipo arbitral como de nuestros jugadores en la cancha, pues son dos fallos puntuales los que definen el resultado.

¿Qué le hace falta a este Génesis para dar ese golpe de autoridad ante los equipos grandes? Contra los clubes de mediana o baja tabla se han visto muy bien, pero les ha costado ante los rivales de peso, como la derrota frente a Real España y la de hoy.

Usted observó el encuentro de la misma manera que yo. Considero que jugamos mucho mejor que Marathón y fuimos superiores en todas las fases del partido. Lamentablemente, cometimos dos errores y recibimos dos goles. Aun así, remando contra corriente, en el segundo tiempo generamos varias oportunidades para marcar y no las concretamos. En este juego en particular, fuimos siempre superiores al rival.

¿No siente que en la segunda parte, cuando ya iba perdiendo, realizó muy tarde los cambios de Bryan Félix y Josman Figueroa para buscar la velocidad que pretendía?

Buscaba justamente eso y considero que por ese sector logramos generar peligro. Pienso que las modificaciones se hicieron en el momento oportuno y podían rendir frutos, aunque al final no se tradujeron en el marcador. Los futbolistas ingresaron bien e interpretaron lo que se les pidió; generamos dos opciones claras que desafortunadamente no pudimos concretar. Es una lástima por la propuesta y el buen fútbol que mostramos en la cancha.