Juticalpa-UPN abren la jornada 5 del Apertura: hora y por dónde ver hoy el partido

El conjunto canechero arriba sumido en una crisis de resultados, la más reciente una caída estrepitosa ante Estrella Roja . Esto provocó la salida de su estratega Aloísio Pires tras acumular cuatro derrotas seguidas.

Juticalpa y Lobos UPNFM abren este viernes la jornada 5 del Apertura 2026, un duelo de alta necesidad en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Ambos equipos llegan en un momento crítico y buscan arrancar con urgencia una victoria para salir de los puestos bajos de la tabla de posiciones.

Como local en sus últimos compromisos, el Juticalpa arrastra una racha muy floja con solo una victoria en siete partidos. Curiosamente, ese único triunfo en casa (1-0) ocurrió justamente contra los Lobos en abril del torneo anterior.

Por su parte, la escuadra universitaria dirigida por Salomón Nazar tampoco goza de regularidad y busca estabilizar su rumbo en el certamen.

El gran fantasma de la 'Manada' radica en sus duelos fuera de casa, ya que suma cinco derrotas al hilo en condición de visitante. Es por ello que romper este maleficio en Olancho es la prioridad del cuerpo técnico.

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Cabe mencionar que Salomón Nazar registra site visitas históricas a Juticalpa, sumando dos victorias, dos empates y tres derrotas.

Se espera un juego cerrado y con mucha fricción táctica. Juticalpa saltará al campo con la presión extra de limpiar su imagen ante su afición con un banquillo interino, mientras que la UPN intentará aprovechar los contragolpes y la desesperación local para romper su sequía fuera de casa.