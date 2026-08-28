  1. Liga Hondubet

Juticalpa-UPN abren la jornada 5 del Apertura: hora y por dónde ver hoy el partido

El cuadro canechero marcha en el último lugar sin puntos y se mide ante unos Lobos que también buscan salir de la parte baja.

Juticalpa-UPN abren la jornada 5 del Apertura: hora y por dónde ver hoy el partido
VS

Juticalpa recibe a la UPNFM con la necesidad de conseguir su primera victoria del campeonato ante su público.
28 de agosto de 2026 a las 13:59

Juticalpa y Lobos UPNFM abren este viernes la jornada 5 del Apertura 2026, un duelo de alta necesidad en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Ambos equipos llegan en un momento crítico y buscan arrancar con urgencia una victoria para salir de los puestos bajos de la tabla de posiciones.

El conjunto canechero arriba sumido en una crisis de resultados, la más reciente una caída estrepitosa ante Estrella Roja. Esto provocó la salida de su estratega Aloísio Pires tras acumular cuatro derrotas seguidas.

GOTV, Diario DIEZ y HCH te traen en vivo este sábado el juego, Génesis vs Marathón

Como local en sus últimos compromisos, el Juticalpa arrastra una racha muy floja con solo una victoria en siete partidos. Curiosamente, ese único triunfo en casa (1-0) ocurrió justamente contra los Lobos en abril del torneo anterior.

Por su parte, la escuadra universitaria dirigida por Salomón Nazar tampoco goza de regularidad y busca estabilizar su rumbo en el certamen.

El gran fantasma de la 'Manada' radica en sus duelos fuera de casa, ya que suma cinco derrotas al hilo en condición de visitante. Es por ello que romper este maleficio en Olancho es la prioridad del cuerpo técnico.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Nacional

Cabe mencionar que Salomón Nazar registra site visitas históricas a Juticalpa, sumando dos victorias, dos empates y tres derrotas.

Se espera un juego cerrado y con mucha fricción táctica. Juticalpa saltará al campo con la presión extra de limpiar su imagen ante su afición con un banquillo interino, mientras que la UPN intentará aprovechar los contragolpes y la desesperación local para romper su sequía fuera de casa.

FICHA DEL PARTIDO

Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026.

Hora: 7:00 PM (Hora de Honduras).

Transmisión: Deportes TVC.

Estadio: Juan Ramón Brevé Vargas (Juticalpa, Olancho).

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción
Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias