Luis Palma dio el triunfo en la última jugada: su primer gol de la temporada

Luis Palma anotó este domingo su primer gol de la temporada en la liga polaca. El atacante hondureño le dio la dramática victoria al Lech Poznan en campo del Widzew Lódz (2-3) por la sexta jornada del torneo. Palma comenzó en el banquillo de suplentes, pero ingresó al minuto 68 cuando el encuentro estaba igualado 2-2. En la última jugada de la noche aprovechó un grosero error del arquero rival para anotar el tercero definitivo a favor de su equipo.

Antoni Kozubal abrió rápidamente la cuenta para el Lech Poznan al 6' y luego Sayyadmanesh amplió la ventaja parcial al 22'. Sin embargo, el conjunto local hizo el descuento cinco minutos más tarde por medio de Karol Świderski con un remate de cabeza. Tras el descanso, Mariusz Fornalczyk emparejó el marcador al 53'. Fue entonces cuando Luis Palma entró al campo por Yannik Agnero y selló la victoria cuando parecía que ambos equipos se repartían un punto. Palma aprovechó la terrible salida del guardameta Dragowski, que intentó cortar una jugada fuera de su área, y con la derecha remató al fondo de las redes para darle los tres puntos a su escuadra cuando ya se había cumplido el tiempo de descuento (96'). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE