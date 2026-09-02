Comienza a facturar: así fue el primer gran aporte de Kervin Arriaga en el AEK

Tras un breve periodo de adaptación, el estratega Marko Nikolić le entregó la confianza al futbolista originario de Puerto Cortés para adueñarse del mediocampo frente al club de la segunda división helena.

El volante hondureño Kervin Arriaga aprovechó al máximo su primera oportunidad en el alineamiento titular del AEK Atenas. El catracho firmó una destacada actuación este miércoles al dar un pase de gol en el triunfo de su equipo frente al Nestos Chrysoupoli FC, en duelo correspondiente a la Copa de Grecia.

Arriaga respondió de inmediato a la exigencia. A penas al minuto 10 del encuentro, "El Misilito" tomó el balón en el centro de la cancha, levantó la mirada y filtró un pase preciso para el delantero angoleño Zini, quien definió con un potente remate a puerta para marcar el 0-1 parcial.

Este choque representó un impulso importante para el seleccionado catracho, quien ya había hecho su debut oficial el pasado 18 de agosto jugando los últimos minutos en la fase previa de la Champions League ante el Levski Sofía. Aunque el fin de semana no vio acción en el empate 1-1 por la liga local ante el Kifisia FC debido a replanteamientos tácticos de su entrenador, esta actuación en copa reafirma su capacidad para pelear un puesto estelar.

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El AEK Atenas retomará la actividad este sábado 5 de septiembre cuando enfrente al Aris Tesalónica a las 12:00 PM (hora de Honduras) por el torneo local.