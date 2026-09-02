Messi porta su nueva camisa junto a sus hijos y hace sus primeros fichajes

Lionel Messi volvió a acaparar todas las miradas en el fútbol internacional, esta vez lejos de las canchas y desde el ámbito empresarial. El capitán de la Selección Argentina revolucionó las plataformas digitales al aparecer por primera vez posando con la camiseta oficial del UE Cornellà, el club español del cual se convirtió en accionista mayoritario a principios de año. La imagen, que se viralizó rápidamente en las cuentas de la institución y en diversos medios informativos, sirvió para ratificar el compromiso del astro rosarino con este proyecto que busca reestructurar deportivamente a la entidad catalana.

La fotografía causó un impacto aún mayor al mostrar a Leo acompañado por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, todos vistiendo la elástica verde a juego. La escena familiar fue recibida con entusiasmo por los simpatizantes, quienes bromearon al calificar a los pequeños como los primeros tres fichajes del equipo. Este gesto llegó en el momento justo, sirviendo como un espaldarazo de motivación previo al debut del club en la Tercera RFEF frente al Atlétic Lleida, acompañado por el mensaje “¡Vamos!” publicado por la propia institución. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El efecto mediático no tardó en trasladarse al plano comercial, provocando el colapso de la tienda oficial y del sitio web del club. La indumentaria confeccionada por Adidas se convirtió en un objeto de deseo para los coleccionistas, ofertándose la versión básica en 49,99 euros y la personalizada con el número diez y el apellido Messi a 54,99 euros. La movida demuestra el enorme atractivo de la figura del argentino, quien adquirió el control del club en abril junto a su grupo inversor.

Fundado en 1951 y reconocido por poseer una de las canteras más prolíficas de Cataluña, el UE Cornellà representa una apuesta estratégica a largo plazo para Messi. Lejos de proponer gastos desmedidos, la hoja de ruta del rosarino apunta a potenciar el talento joven local, garantizar la estabilidad financiera y lograr un crecimiento progresivo en el fútbol español.