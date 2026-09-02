  1. Internacionales
  2.  Liga de España

Gabriel Jesús y Livakovic ya tienen número: los cambios de dorsales en Barcelona

El Barcelona confirma los dorsales para la temporada 2026-27 con múltiples cambios.

Gabriel Jesús y Livakovic ya tienen número: los cambios de dorsales en Barcelona

Gabriel Jesús ya sabe el número que utilizará en el FC Barcelona.
02 de septiembre de 2026 a las 13:53

El Barcelona ha confirmado este miércoles los dorsales para la temporada 2026-27, que presentará varias modificaciones respecto a la pasada campaña: Joan Garcia pasará del '13' al '1', Fermín López cambiará el '16' por el '7' y Wojciech Szczesny lucirá el '13' en vez del '25'.

Entre los recién llegados, el portero Dominik Livakovic vestirá el '25', el defensa Joao Cancelo ha elegido el '2', el centrocampista Rodrigo Hernández se quedará con el '16', y los delanteros Gabriel Jesus, Karim Adeyemi y Anthony Gordon tendrán el '9', el '14' y el '17', respectivamente.

Se marchó destrozado: lo sacaron por fichar descarte de Mou en el Real Madrid

Otra novedad serán los jóvenes que estrenan ficha en el primer equipo: Brian Fariñas se quedará con el '4' y Xavi Espart con el '12'. Asimismo, los jóvenes del filial en dinámica en el primer equipo, Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, usarán el '27' y el '29', respectivamente.

El resto de futbolistas de la plantilla mantendrá los dorsales del curso pasado: Balde llevará el '3', Cubarsí el '5', Christensen el '15', Gerard Martín el '18', Kounde el '23', Eric Garcia el '24', Gavi el '6', Pedri el '8', Dani Olmo el '20', De Jong el '21', Marc Bernal el '22', Lamine Yamal el '10', Raphinha el '11' y Roony el '19'.

Con esta reestructuración en el reparto de números, el club azulgrana no solo reorganiza la jerarquía dentro del vestuario para el nuevo curso, sino que reafirma su apuesta por el talento emergente de La Masia.

La asignación de dorsales del primer equipo a promesas como Brian Fariñas y Xavi Espart demuestra la firme confianza de la directiva y el cuerpo técnico en la cantera para afrontar las exigencias de las distintas competiciones, permitiendo que los más jóvenes asuman un rol cada vez más relevante al lado de las figuras ya consolidadas.

Por su parte, la expectación entre la afición culé no se ha hecho esperar, especialmente ante el estreno de los flamantes fichajes y los significativos cambios de número en futbolistas clave como Fermín López y Lamine Yamal, quien se afianza con el emblemático '10'.

8 jugaron en el Real Madrid: los 30 cracks que buscan club tras el mercado


Las tiendas oficiales del club ya registran una alta demanda en la estampación de las nuevas camisetas, marcando así el inicio formal de una campaña 2026-27 en la que el Barcelona buscará competir en lo más alto tanto a nivel nacional como europeo.

Unime ahora al canal
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias