Gabriel Jesús y Livakovic ya tienen número: los cambios de dorsales en Barcelona

El Barcelona ha confirmado este miércoles los dorsales para la temporada 2026-27, que presentará varias modificaciones respecto a la pasada campaña: Joan Garcia pasará del '13' al '1', Fermín López cambiará el '16' por el '7' y Wojciech Szczesny lucirá el '13' en vez del '25'. Entre los recién llegados, el portero Dominik Livakovic vestirá el '25', el defensa Joao Cancelo ha elegido el '2', el centrocampista Rodrigo Hernández se quedará con el '16', y los delanteros Gabriel Jesus, Karim Adeyemi y Anthony Gordon tendrán el '9', el '14' y el '17', respectivamente.

Otra novedad serán los jóvenes que estrenan ficha en el primer equipo: Brian Fariñas se quedará con el '4' y Xavi Espart con el '12'. Asimismo, los jóvenes del filial en dinámica en el primer equipo, Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, usarán el '27' y el '29', respectivamente. El resto de futbolistas de la plantilla mantendrá los dorsales del curso pasado: Balde llevará el '3', Cubarsí el '5', Christensen el '15', Gerard Martín el '18', Kounde el '23', Eric Garcia el '24', Gavi el '6', Pedri el '8', Dani Olmo el '20', De Jong el '21', Marc Bernal el '22', Lamine Yamal el '10', Raphinha el '11' y Roony el '19'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con esta reestructuración en el reparto de números, el club azulgrana no solo reorganiza la jerarquía dentro del vestuario para el nuevo curso, sino que reafirma su apuesta por el talento emergente de La Masia. La asignación de dorsales del primer equipo a promesas como Brian Fariñas y Xavi Espart demuestra la firme confianza de la directiva y el cuerpo técnico en la cantera para afrontar las exigencias de las distintas competiciones, permitiendo que los más jóvenes asuman un rol cada vez más relevante al lado de las figuras ya consolidadas. Por su parte, la expectación entre la afición culé no se ha hecho esperar, especialmente ante el estreno de los flamantes fichajes y los significativos cambios de número en futbolistas clave como Fermín López y Lamine Yamal, quien se afianza con el emblemático '10'.