Real Madrid festeja: Inter pierde el mejor jugador para la Champions League

Federico Dimarco no viaja este lunes con el Inter de Milan a Madrid y será baja para el estreno del conjunto italiano en la Liga de Campeones ante el Real Madrid, debido a la leve distorsión que sufrió en la rodilla derecha el pasado sábado frente al Nápoles. El carrilero izquierdo participó en el último entrenamiento del equipo en el centro de entrenamiento 'neroazzurro' Appiano Gentile, pero el Inter decidió no asumir riesgos y dejarlo fuera de la expedición.

Su estado no empeoró, aunque el cuerpo técnico optó por la precaución, por lo que permanecerá esta semana en Italia con la recuperación, según adelantaron medios locales. Dimarco, nombrado mejor jugador de la pasada temporada de la Serie A, fue sustituido en el minuto 62 del partido contra el conjunto partenopeo, después de haber dado una asistencia a Lautaro Martínez en el encuentro que el Inter ganó por 3-2. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Su ausencia abre la puerta a Carlos Augusto, que apunta a ocupar su posición en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Jose Mourinho.

Las bajas del Real Madrid



Jose Mourinho arranca la Champions League ante uno de sus exequipos, el Inter, con problemas para confeccionar el centro del campo.