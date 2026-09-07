UEFA castiga al Barcelona para el partido contra Feyenoord y no contará con él

El central Eric Garcia se ha ejercitado este lunes con una máscara protectora tras la fractura nasal que sufrió el domingo en la goleada de su equipo ante el Valencia, en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El primer equipo azulgrana ha completado una sesión de recuperación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la que el defensa catalán se ha entrenado con normalidad.

Se espera que el lateral diestro vuelva al equipo este próximo domingo ante el Levante, ya que no podrá jugar por sanción el partido europeo ante el Feyenoord. Barcelona deberá buscar una solución. Ante el Valencia, el defensa de Martorell fue sustituido en el minuto 25 tras chocar con su compañero, Rodrigo Hernández 'Rodri', en el lanzamiento de un saque de esquina que le provocó una fractura nasal. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Se trata de una lesión similar a la que padeció el pasado noviembre en Brujas, que le obligó a jugar unos cuantos partidos con una máscara protectora. El equipo de Hansi Flick volvió a los entrenamientos tras la goleada ante el Valencia (0-5) para preparar su estreno en la Champions este miércoles frente al Feyenoord.