Juegan Kervin y Real Madrid: los partidos de este martes en la Champions League

Este martes 8 de septiembre arranca oficialmente la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27 con un total de seis encuentros. El partido más destacado de la jornada inaugural será el choque entre el Real Madrid y el Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, la emociones del torneo inician con el Aston Villa visitando Bélgica para enfrentar al Club Brujas y con el hondureño Kervin Arriaga haciendo su posible estreno en la máxima competición de clubes para medirse contra el LASK austriaco. El rugido de Atenas se hará sentir. El AEK de Kervin Arriaga quiere aprovechar las condiciones de su estadio frente al LASK (10:45 AM), en lo que se perfila como un encuentro muy físico y cerrado donde sumar los tres puntos es vital para las aspiraciones de ambos de no quedar rezagados.

En simultáneo, el Club Brujas estará chocando ante el Aston Villa que dirige el español Unai Emery. Los 'Villanos' vuelven a la Champions para enfrentar a un equipo con bastante experiencia reciente en fase de grupos. Será por la tarde cuando se complete el resto de los compromisos y el más atractivo se jugará en el Bernabéu. El Real Madrid, rey del certamen, estrena su camino europeo en casa enfrentando a un Inter sólido, liderado por Lautaro Martínez (1:00 PM). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Históricamente, la balanza en la capital española se inclina a favor de los blancos, pero los italianos siempre representan una amenaza táctica de primer nivel. Además, será un partido especial para el técnico José Mourinho, que se medirá ante su exquipo, con el que conquistó la 'Orejona' en 2010 y precisamente en el mismo recinto.