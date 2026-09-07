Juegan Kervin y Real Madrid: los partidos de este martes en la Champions League

Este martes 8 de septiembre arranca oficialmente la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27 con un total de seis encuentros. El partido más destacado de la jornada inaugural será el choque entre el Real Madrid y el Inter de Milán en el Estadio Santiago Bernabéu.
Sin embargo, la emociones del torneo inician con el Aston Villa visitando Bélgica para enfrentar al Club Brujas y con el hondureño Kervin Arriaga haciendo su posible estreno en la máxima competición de clubes para medirse contra el LASK austriaco.
El rugido de Atenas se hará sentir. El AEK de Kervin Arriaga quiere aprovechar las condiciones de su estadio frente al LASK (10:45 AM), en lo que se perfila como un encuentro muy físico y cerrado donde sumar los tres puntos es vital para las aspiraciones de ambos de no quedar rezagados.
En simultáneo, el Club Brujas estará chocando ante el Aston Villa que dirige el español Unai Emery. Los 'Villanos' vuelven a la Champions para enfrentar a un equipo con bastante experiencia reciente en fase de grupos.
Será por la tarde cuando se complete el resto de los compromisos y el más atractivo se jugará en el Bernabéu. El Real Madrid, rey del certamen, estrena su camino europeo en casa enfrentando a un Inter sólido, liderado por Lautaro Martínez (1:00 PM).
Históricamente, la balanza en la capital española se inclina a favor de los blancos, pero los italianos siempre representan una amenaza táctica de primer nivel. Además, será un partido especial para el técnico José Mourinho, que se medirá ante su exquipo, con el que conquistó la 'Orejona' en 2010 y precisamente en el mismo recinto.
Porto vs. Manchester City respresta un duelo durísimo en el Estadio do Dragão. El cuadro portugués suele hacerse muy fuerte como local, pero esta vez recibe al conjunto inglés, uno de los grandes favoritos al título que busca adueñarse del balón, golpear temprano en el torneo y que cuenta con el goleador noruego Erling Haaland y su más reciente incoporación, el argentino Enzo Fernández.
Por su parte, el Borussia Dortmund y su "Muro Amarillo" están listos para recibir al Villarreal. El equipo alemán apuesta a la intensidad de su localía frente a un cuadro que dirige Iñigo Pérez, caracterizado por su orden táctico y un contragolpe muy peligroso bajo el sello del fútbol español.
También tendremos un duelo franco-español en territorio francés. El Lille confía en su fortaleza física en el Stade Pierre-Mauroy, mientras que el Betis lo afronta con intenciones de proponer buen trato de balón y llevarse puntos valiosos como visitante. Sin mencionar que llega muy motivado luego de ganarle al Real Madrid en LaLiga.