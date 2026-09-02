La Champions prepara un detalle especial para Kervin Arriaga y los debutantes

La nueva temporada de la UEFA Champions League traerá consigo una particularidad para los futbolistas que tendrán su primera experiencia en el máximo torneo de clubes de Europa. Durante sus primeros encuentros, los debutantes lucirán un parche especial como reconocimiento a su estreno en la competición. Este distintivo tendrá un significado simbólico para aquellos jugadores que están a punto de cumplir uno de los grandes sueños de cualquier profesional del fútbol: disputar la Champions League. La UEFA busca resaltar de esta manera un momento especial que puede representar un punto de inflexión en la trayectoria de los protagonistas.

Entre los nuevos rostros que recibirán este reconocimiento se encuentra el hondureño Kervin Arriaga, quien tendrá la oportunidad de estrenarse en el certamen continental defendiendo los colores del AEK Atenas de Grecia. El mediocampista catracho afrontará así uno de los retos más importantes de su carrera. El exfutbolista de Marathón, Minnesota United y Real Zaragoza dio un paso adelante en su trayectoria luego de fichar por el conjunto ateniense, que consiguió acceder a la fase previa de la Champions League. Ahora, Arriaga podrá medirse ante algunos de los clubes más tradicionales y poderosos del fútbol europeo.