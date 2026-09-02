¡Llegó el tercero! Quioto sigue imparable en la segunda de Arabia Saudita

Romell “El Romántico” Quioto volvió a celebrar con el Al-Ula. El delantero hondureño marcó este miércoles en el triunfo 2-0 de su equipo ante el Al-Raed, en partido correspondiente a la tercera jornada del fútbol de Arabia Saudita. Quioto fue titular y respondió nuevamente a la confianza del cuerpo técnico. El catracho apareció al minuto 39 para marcar el segundo tanto del encuentro y encaminar la victoria del Al-Ula, que ya había tomado ventaja minutos antes mediante Sylla Sow. El primer gol del partido llegó al minuto 32, cuando Sow convirtió desde el punto penal. Siete minutos después apareció Quioto para aumentar la diferencia y poner el 2-0 que terminaría siendo definitivo.

Para el atacante hondureño, la anotación representa otro momento positivo en su inicio con el Al-Ula. Quioto, de 35 años, se incorporó al conjunto saudí en julio de 2026 y rápidamente comenzó a dejar su huella ofensiva. El hondureño ya había marcado anteriormente con el Al-Ula durante esta campaña. El 19 de agosto anotó en la victoria 3-0 sobre Al-Fateh en la Copa del Rey de Arabia Saudita, en lo que fue su primer gol oficial con el nuevo club. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Ahora, frente al Al-Raed, volvió a aparecer en el marcador y confirmó el buen momento que atraviesa en su nueva aventura por el fútbol saudí. Quioto permaneció en la cancha hasta los minutos finales del encuentro, antes de ser sustituido.