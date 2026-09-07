Rodri desata la polémica: "Son muy flojos estos, son malísimos"

Rodri Hernández, el fichaje estrella del Barcelona para esta temporada, ha desatado la polémica durante el partido donde su equipo aplastó al Valencia en Mestalla por la cuarta jornada de LaLiga.

El mediocampista español fue titular y luego dejó el campo minuto 62 para darle entrada al canterano Marc Bernal cuando el cuadro catalán ya lo ganaba por 0-3.

Tras ser reemplazado y recibir la ovación de Mestalla, Rodri valoró el nivel del Valencia junto a Pau Cubarsí. Una conversación desde el banquillo que han captado las cámaras de 'El Día Después' en las que parece alucinar, y no positivamente, con el nivel del equipo local.