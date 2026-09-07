Rodri desata la polémica: "Son muy flojos estos, son malísimos"

Rodri Hernández, el fichaje estrella del Barcelona para esta temporada, ha desatado la polémica durante el partido donde su equipo aplastó al Valencia en Mestalla por la cuarta jornada de LaLiga.
El mediocampista español fue titular y luego dejó el campo minuto 62 para darle entrada al canterano Marc Bernal cuando el cuadro catalán ya lo ganaba por 0-3.
Tras ser reemplazado y recibir la ovación de Mestalla, Rodri valoró el nivel del Valencia junto a Pau Cubarsí. Una conversación desde el banquillo que han captado las cámaras de 'El Día Después' en las que parece alucinar, y no positivamente, con el nivel del equipo local.
"Muy flojos. Son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío. Muy malos", comentaba Rodri a su compañero. Pero había más: "Son malísimos, son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?".
Sin palabras esta vez, su cara lo decía todo cuando le respondieron que el Valencia había estado cerca de clasificarse a competiciones europeas.
"Es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte", finalizaba un Rodri que quedó impresionado por el nivel de un Valencia que ha encajado ocho goles y ha sumado un punto en las cuatro primeras jornadas del torneo.
El Barcelona lidera la clasificación con paso perfecto y suma 12 puntos. Junto con el Alavés, segundo con 10 unidades, son los dos únicos clubes que todavía no conocen la derrota en este arranque de la Liga Española.