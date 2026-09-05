La decisión que tomó Flick con Yamal para el duelo ante Valencia: "Recibió un golpe"

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, no descarta a Lamine Yamal para el partido de este domingo en Mestalla, a pesar de que el de Rocafonda no se ha entrenado con el equipo en la víspera. "Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara al margen, pero viajará y esperemos que pueda jugar mañana. Veremos", ha insistido el entrenador del Barcelona este sábado en una comparecencia ante los medios.

Flick ha comentado que su equipo trabaja para hacer "el pleno de puntos" antes del primer parón de selecciones y ve "una gran actitud, una gran atmósfera" en su Barcelona. Además ha advertido que la derrota del Real Madrid ante el Betis (1-0) supone un aviso: "Es fútbol, es algo que siempre puede pasar y por eso hay que poner el foco donde interesa. Será duro, queremos ganar, pero también que no será fácil". En cuanto a la composición del grupo de capitanes, Flick ha desvelado que el primer capitán será Raphinha, el segundo Pedri, el tercero Eric y Frenkie de Jong y Lamine Yamal conformarán el quinteto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los dos primeros los ha decidido personalmente el técnico, mientras que los otros tres han sido por votación de los jugadores, según ha explicado el técnico del Barcelona, quien ha dicho que Raphinha y Pedri los ha elegido porque son "fijos en la alineación" y era "una elección fácil" ahora que conoce mejor al equipo.

"En temporadas anteriores teníamos a jugadores como Marc (Andre ter Stegen) o (Ronald) Araujo o Frenkie (de Jong) que no estaban jugando mucho. Con la elección del equipo y de los cinco estoy contento", ha concretado. En general, Flick se ha mostrado satisfecho por la composición de la plantilla. "La calidad es 'top'", ha insistido, aunque ha recordado que hay que competir "cada partido y cada entrenamiento". En cualquier caso, no siente más presión por el hecho de que el Barcelona haya batido este curso el récord en inversión de jugadores: "Tras las salidas teníamos que fichar, pero para mí no me resulta fácil dejar salir a jugadores de La Masia y decirles que se vayan para mejorar. Sé que su sueño es jugar en el Barcelona". Otros tres nombres propios acapararon la rueda de prensa. En cuanto al brasileño Gabriel Jesus, el último en llegar, Flick ha comentado que seguramente "no está al cien por cien", pero ha concretado que tendrá "algunos minutos" en Valencia. "Tiene opciones para jugar en la segunda parte. Me gusta cómo ha llegado", ha insistido. Flick también ha alabado el ascendiente de Raphinha, juegue en la posición que juegue, en el equipo, porque "lo hace muy bien "de extremo o vaya al centro como '9'", porque "aporta presión y velocidad". El último protagonista ha sido Jules Kounde. A pesar de que no ha tenido un lucido inicio liguero, Flick ha recordado que se trata de "un profesional increíble" y que le resulta un reto jugar como lateral diestro o como central.