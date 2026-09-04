Real Madrid tropieza y Barcelona festeja: así queda la tabla de la liga española

El Real Betis derrotó 1-0 al Real Madrid en la cuarta jornada de LaLiga y provocó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación.
Con este resultado, el conjunto merengue se mantiene en la segunda plaza con 9 puntos, mismos que consiguió hoy el Real Betis en La Cartuja.
Mientras que el Barcelona continúa como líder con 9 puntos y una diferencia de goles de +10, gracias a sus 12 goles marcados y apenas dos recibidos.
El equipo azulgrana todavía tiene pendiente su partido de esta jornada, en el que enfrentará al Valencia. Una victoria le permitiría llegar a 12 puntos y aumentar a tres unidades su ventaja sobre el Real Madrid.
Mientras tanto, Atlético de Madrid, Alavés y Osasuna aparecen con siete puntos, acechando los primeros puestos.