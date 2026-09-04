Real Madrid tropieza y Barcelona festeja: así queda la tabla de la liga española

El Real Betis derrotó 1-0 al Real Madrid en la cuarta jornada de LaLiga y provocó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación. Con este resultado, el conjunto merengue se mantiene en la segunda plaza con 9 puntos, mismos que consiguió hoy el Real Betis en La Cartuja.

Mientras que el Barcelona continúa como líder con 9 puntos y una diferencia de goles de +10, gracias a sus 12 goles marcados y apenas dos recibidos. El equipo azulgrana todavía tiene pendiente su partido de esta jornada, en el que enfrentará al Valencia. Una victoria le permitiría llegar a 12 puntos y aumentar a tres unidades su ventaja sobre el Real Madrid. Mientras tanto, Atlético de Madrid, Alavés y Osasuna aparecen con siete puntos, acechando los primeros puestos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE