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Real Madrid tropieza y Barcelona festeja: así queda la tabla de la liga española

¡SORPRESA EN LA LIGA! Real Madrid cae y Barcelona mantiene el liderato

Real Madrid tropieza y Barcelona festeja: así queda la tabla de la liga española

¡SORPRESA EN LA LIGA! Real Madrid cae y Barcelona mantiene el liderato
04 de septiembre de 2026 a las 15:08

El Real Betis derrotó 1-0 al Real Madrid en la cuarta jornada de LaLiga y provocó movimientos importantes en la parte alta de la clasificación.

Con este resultado, el conjunto merengue se mantiene en la segunda plaza con 9 puntos, mismos que consiguió hoy el Real Betis en La Cartuja.

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Mientras que el Barcelona continúa como líder con 9 puntos y una diferencia de goles de +10, gracias a sus 12 goles marcados y apenas dos recibidos.

El equipo azulgrana todavía tiene pendiente su partido de esta jornada, en el que enfrentará al Valencia. Una victoria le permitiría llegar a 12 puntos y aumentar a tres unidades su ventaja sobre el Real Madrid.

Mientras tanto, Atlético de Madrid, Alavés y Osasuna aparecen con siete puntos, acechando los primeros puestos.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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