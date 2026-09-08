  1. Champions League

Mourinho celebra: los tres refuerzos confirmados de Real Madrid vs Inter

Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick vuelven a una convocatoria

Mourinho celebra: los tres refuerzos confirmados de Real Madrid vs Inter

José Mourinho ha recibido buenas noticas para la Champions League.
08 de septiembre de 2026 a las 06:03

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, cuenta por primera vez esta temporada con Aurelien Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick para el partido ante el Inter Milán de este martes (9:00 P.M en España/1:00 P.M en Honduras) del que están ausentes por sanción, Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga.

También mantienen fuera del equipo por lesión Ferland Mendy, Raúl Asencio, Éder Militao y Rodrygo Goes. Lista de bajas a las que se suma el segundo portero, Andriy Lunin, por gripe.

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Además, Sergio Martínez, reciente fichaje del Real Madrid procedente del Racing Santander, no forma parte de los convocados, a pesar de estar inscrito en la lista principal de la ‘Champions’ aunque haya sido incorporado al club para jugar habitualmente con el Real Madrid Castilla, primer filial madridista.

Salen de esta lista de bajas, tras recuperarse de sus respectivas lesiones que le han impedido debutar esta temporada, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Endrick.

La convocatoria del Real Madrid para el partido de la primera jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán la forman:

Mourinho con bajas y sorpresas: alineación del Real Madrid en la Champions

Porteros: Courtois, Sergio Mestre y Javi Navarro.

Defensas: Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries y Mario Rivas.

Centrocampistas: Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch y Jorge Cestero.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz y Yan Diomande.

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EFE
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Agencia EFE

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