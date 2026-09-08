AEK vs LASK EN VIVO: Kervin Arriaga inicia como suplente en la Champions

El AEK de Atenas está empatando 0-0 contra el LASK Linz de Austria por la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2026-27. Kervin Arriaga aguarda su oportunidad en el banquillo a la espera de debutar en esta parte de la competición. El hondureño ya tuvo minutos en la fase previa. El Misilito busca convertirse en un catracho más jugando la Champions League. Honduras está pendiente de lo que suceda con el volante.

Minuto a minuto del AEK vs LASK

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AEK de Atenas: *Kervin Arriaga arranca desde el banquilllo*

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La fase de liga de la Champions League 2026-27 arranca este martes, y todas las miradas en Honduras estarán puestas en el AEK Arena de Atenas. El equipo griego recibe al LASK de Austria en la jornada 1 del torneo, en un duelo que representa la gran oportunidad para el volante catracho Kervin Arriaga de debutar en el torneo de clubes más importante de Europa. El partido iniciará a las 10:45 a.m. (hora hondureña) y se podrá ver en la región a través de ESPN 5 y Disney+ Premium.

Ambos clubes llegaron a esta fase desde el bombo 4 tras superar unos exigentes playoffs. El AEK avanzó con autoridad al vencer 4-0 en el global al Levski Sofía. Por su parte, el LASK austríaco logró una remontada histórica ante el Celtic: cayó 3-0 en la ida, pero dio la vuelta a la serie para clasificar a la Champions. Kervin Arriaga llegó al AEK en agosto procedente del Levante de España por 3 millones de euros. Desde su arribo a Grecia ha dejado buenas sensaciones, sumando una asistencia en la liga local y jugando minutos en el cierre del playoff europeo tras entrar de cambio por Răzvan Marin. Pese a su buen inicio, todo apunta a que el técnico Marko Nikolic lo mantendrá como opción en el banquillo para la segunda parte del juego. El equipo austríaco llega motivado por su racha en la liga local y la hazaña ante el Celtic, pero le toca visitar un ambiente complicado en la capital griega. El AEK no presenta bajas por sanción, aunque algunos de sus fichajes de verano quedaron fuera de la lista oficial para esta etapa.