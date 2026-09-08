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Dembélé deja fuera a Lamine y señala a sus tres favoritos para el Balón de Oro

La estrella del PSG reconoció el talento de Lamine Yamal, pero no entra en su podio de fuertes candidatos para ganar el galardón.

Dembélé deja fuera a Lamine y señala a sus tres favoritos para el Balón de Oro

Ousmane Dembélé tiene a sus tres favoritos para ganar el Balón de Oro y Lamine Yamal queda fuera de su podio.

08 de septiembre de 2026 a las 10:31

El próximo 26 de octubre tendrá lugar la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Londres, que acogerá la edición 70 del prestigioso premio. Allí se conocerá quién tomará el lugar de Ousmane Dembélé como mejor jugador del mundo.

Será una velada especial que se trasladará por primera fuera de París hacia la capital inglesa, en homenaje a Stanley Matthews, primer ganador de la historia, en 1956.

Este martes la revista France Football y UEFA desvelaron los 30 finalistas del famoso galardón. La edición apunta para ser atractiva por lo reñida que está la carrera para conquistar el premio: Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Fabián Ruiz, Michael Olise o Leo Messi son algunos de los nombres que han estado en las quinielas durante los últimos meses.

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Dembélé compartió sus impresiones sobre la identidad del futuro ganador en una entrevista con France Football, donde afirmó que, a su juicio, "el Balón de Oro seguirá en manos de un jugador del PSG".

Al ser cuestionado por sus tres favoritos, sin especificar un orden, el 'Mosquito' mencionó a su compañero de club Khvitcha Kvaratskhelia, Harry Kane y su compatriota y amigo Kylian Mbappé. Sorprendió que dejase fuera del podio a un Lamine Yamal al que sí mencionó, además de Olise, Fabián o Pacho.

"¿Mis tres favoritos? Un poco revueltos: Kvara, Harry Kane, que tuvo una temporada buenísima, y creo que Kylian Mbappé. ¿Yo? ¡Para nada! Nunca me pongo en esas situaciones. Nunca voto por mí mismo", aseguró Dembélé en la previa del partido contra el Slovan Bratislava por la Champions League.

"Si tuviera que votar, no lo haría. Y hay muchos más. Michael Olise podría estar entre ellos porque tuvo una temporada increíble. Fue el mejor jugador de la Bundesliga. Lamine Yamal también. Fabián Ruiz, Pacho... Solemos olvidarnos de él, de Pacho. Espero que no nos olvidemos de él este año, porque se lo merece", argumentó.

Dembélé figura en la lista de los 30 nominados y mantiene posibilidades para repetir el galardón tras su gran año con el PSG, ganando la Champions por segundo año consecutivo.

Además, se destacó en el Mundial 2026 al registar seis goles y dos asistencias, consolidándose como una de las grandes figuras de la selección francesa, que finalizó el certamen en el cuarto lugar tras caer ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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