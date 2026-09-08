Real Madrid vs. Inter EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el partidazo de la Champions

El Real Madrid, bajo la lupa por la caída ante el Betis el viernes y plagado de ausencias, inicia este martes, ante el Inter de Milán, su camino hacia el gran objetivo de cada temporada: ganar la Liga de Campeones. También el que se le resistió a José Mourinho en su primera etapa en el club, cayendo tres veces en semifinales. Lo hace tras encajar su primera derrota esta temporada y con las ausencias por sanción de tres volantes: Bernardo Silva, Arda Güler y Eduardo Camavinga. Tras la derrota contra el Betis llega la primera reacción esperada, en la competición fetiche para el Real Madrid. De vuelta en el Santiago Bernabéu, donde ha goleado en sus dos anteriores partidos, 4-1 contra la Real Sociedad y 4-0 frente al Málaga, el conjunto blanco recibe a su primer gran rival de la temporada.



Primer día grande para medir el segundo arranque Mourinho, ante un rival especial para él por su pasado exitoso en el Inter, y la mejora convivencia entre Mbappé, Vinicius y Bellingham que acopla y protege al DT portugués como clave para volver a conseguir títulos, tras dos años sin lograrlo. Por su parte, el Inter afronta el partido contra tras hacer pleno de victorias en las tres primeras jornadas de la Serie A y después de una remontada ante el Napoli (3-2), que reforzó las buenas sensaciones con las que el conjunto del técnico rumano Cristian Chivu llega a su estreno en la Liga de Campeones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El campeón italiano encara el duelo con un proyecto sólido y renovado, pero también con el recuerdo de las dos finales perdidas en las últimas cuatro ediciones que disputó y de la eliminación la pasada temporada ante el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final. Su estreno en Champions está marcado por su ambición de apuntar a lo más alto tras recuperar su posición como potencia europea. Desde 2021-22, el Inter alcanzó dos finales y dos octavos de final: cayó ante el Liverpool en 2022, perdió la final de 2023 contra el Manchester City (1-0), fue eliminado por el Atlético en 2024 y volvió a disputar la final en 2025, donde el PSG se impuso 5-0 en Múnich.

Su líder indiscutible es el argentino Lautaro Martínez, capitán que reforzó su condición de héroe interista tras rechazar al Barcelona este mercado estival. Su principal socio en ataque podría ser Marcus Thuram, como de costumbre, si bien Francesco Pio Esposito, que renovó el domingo su contrato, busca también ser la pieza que complete al 'Toro', como ya ha sucedido en el arranque de liga. El partido tendrá también el componente histórico de un enfrentamiento que el Inter no gana al Real Madrid desde 1998. Los cuatro duelos disputados entre ambos en este siglo terminaron con victoria merengue, incluidos los dos de la fase de grupos de las temporadas 2020-21 y 2021-22.

HORA Y CANAL

El esperado partido entre Real Madrid e Inter por la Champions arranca desde la 1:00 PM de Honduras y México; 9:00 PM en España. Será transmitido por la señal de ESPN, Movistar Plus y DAZN. También podrás seguir todas las incidencias del encuentro a través de Diez.hn, donde te llevaremos el minuto a minuto, polémicas o curiosidades del mismo.

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