Julián Quiñones lo dejó fuera del Balón de Oro 2026 y Barcelona está en llamas

Raphinha pasó de pelear el Balón de Oro a quedar fuera de la fiesta. El delantero brasileño del FC Barcelona sufrió un duro golpe al no ser nominado entre los 30 mejores futbolistas del mundo para el premio de esta temporada. El año pasado, Raphinha ya había mostrado su molestia al no ganar el trofeo, asegurando que merecía el reconocimiento por su rendimiento constante durante toda la temporada y no solo por lo hecho en un torneo específico. Sin embargo, este año la situación empeoró: ni siquiera fue invitado a la gala.

Faltó a 26 partidos con el Barcelona por cuatro problemas musculares distintos. En la Copa del Mundo, una lesión ante Haití lo dejó fuera de los juegos decisivos con Brasil, que terminó eliminado ante Noruega. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A pesar de sus molestias físicas, los números del extremo con el Barcelona fueron muy buenos: marcó 21 goles y dio 8 asistencias en 33 partidos. Por esta razón, dentro del club catalán consideran que su exclusión es injusta y exagerada. Diario Sport ha realizado un artículo de esto y también destaca la ausencia de Pedri.



La molestia en el entorno del jugador aumentó al comparar su ausencia con la presencia de otros futbolistas. La lista incluye a estrellas consolidadas como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr., Lamine Yamal y Lionel Messi, pero también a nombres que generaron sorpresa.