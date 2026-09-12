"Nadie ganó más que yo": Mbappé pidió el Balón de Oro 2026 y le respondieron

La lucha por el Balón de Oro ha entrado en su fase más intensa. A pocas semanas de la entrega del prestigioso galardón, Kylian Mbappé y Fabián Ruiz han hecho públicas sus posturas, presentando argumentos de peso para quedarse con el reconocimiento al mejor futbolista del mundo. Por un lado, el delantero francés no dudó en postularse como el principal candidato tras una campaña destacada a nivel individual.

"Cuando analizas los argumentos y la competencia, no sería injusto. Ningún jugador fue mejor que yo en la temporada pasada. Nunca he visto un Balón de Oro elegido por unanimidad, pero tengo mis argumentos: ser el máximo goleador de la historia del Mundial con 27 años. Ya soy el jugador que más goles ha marcado, además superando a una leyenda como Messi, en torneo más importante del deporte", aseguró Mbappé en entrevista con France Football. Sin embargo, las palabras del atacante no tardaron en encontrar respuesta. Su excompañero en el PSG, el mediocampista español Fabián Ruiz, respondió con contundencia en una charla con L'Équipe, apoyándose en una cosecha colectiva sin precedentes en el periodo evaluado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "A nivel títulos, nadie ha ganado más que yo en la temporada pasada", afirmó el centrocampista.

El argumento del español es sólido: Ruiz es el único futbolista que logró conquistar tanto el trofeo más importante de clubes como el de selecciones en la misma campaña. Con el Paris Saint-Germain levantó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa, mientras que con la Selección de España se coronó en la Copa del Mundo 2026, siendo titular y figura clave en cada uno de estos torneos. Reforzando su candidatura, Ruiz sentenció: "A nivel de equipo, lo he ganado todo. Individualmente, a nivel mundial, el único título que me falta es el Balón de Oro, para ser reconocido por todos. Con los trofeos, físicamente y en mi juego, estoy en el mejor momento de mi carrera".





Criterios y fecha de la gala