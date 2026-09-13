Barcelona y Yamal ponen en su sitio al Real Madrid: tabla de posiciones de LaLiga

La visita al campo del Levante se presentaba como una prueba exigente para los dirigidos por Flick. Sin embargo, el equipo supo imponer su buen juego sobre el césped y resolver con autoridad un partido complicado que exigió máxima concentración de principio a fin.

El FC Barcelona continúa con un arranque de temporada espectacular bajo el mando de Hansi Flick. El conjunto azulgrana firmó su quinta victoria (2-4) consecutiva en la Liga Española, un logro que lo consolida como el equipo en mejor forma del momento y como líder invicto del torneo, aunque en los minutos finales sufrió.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó la joven promesa Xavi Espart, quien volvió a responder a la confianza del DT marcando un gol clave. La actuación se completó con el aporte del atacante Lamine Yamal, candidato al Balón de Oro, quien también mandó el balón a las redes en dos ocasiones para sellar el triunfo culé. Adeyemi también se sumó a la fiesta. Levante descontó gracias a Iván Romero y Roger Brugué, pero no le ajustó.

Con este resultado obtenido el domingo, el Barcelona llegó a 15 puntos perfectos de 15 posibles. El cuadro catalán no afloja el ritmo y deja claro desde las primeras fechas que su objetivo principal es pelear por el tricampeonato de liga.

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Por su parte, el Real Madrid se mantiene al acecho en la segunda casilla de la tabla con 12 unidades. La escuadra blanca cumplió con su tarea al golear 4-1 al Rayo Vallecano, pero el triunfo no fue suficiente para recortar la diferencia de tres puntos que los separa del liderato.

La acción del fútbol español no se detiene y la próxima semana habrá jornada a mitad de semana. El Real Madrid jugará el martes de visitante frente al Elche, buscando una victoria que le permita empatar momentáneamente en puntos al Barcelona y meter presión en la parte alta.