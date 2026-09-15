Messi sale del retiro: la razón por la que Argentina volvió a convocar a Leo

Sin embargo, la sorpresa ha llegado este martes donde Lionel Scaloni presentó la convocatoria de Argentina y aparece Leo Messi, quien había anunciado su retiro hace unas semanas. La razón de este llamado es para que Messi tenga su despedida con su gente.

La selección argentina de fútbol jugará como local tres partidos amistosos antes de fin de año ante sus pares de Bolivia, Burkina Faso y Benín, que serán los primeros después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, el pasado 19 de julio.

Los tres encuentros se disputarán en Argentina: el primero, ante Bolivia, será el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, según confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.

Los dos encuentros restantes serán en el estadio Monumental del club River Plate, en Buenos Aires: el 3 de octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Burkina Faso y el 6 de octubre a Benín.

Pese al anuncio de Messi del pasado 31 de agosto, los aficionados argentinos podrán despedirse del capitán y el 8 balones de oro.



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Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada no participarán en estos amistosos por las sanciones de diez, siete y un partido, respectivamente, que les impuso la FIFA tras los incidentes ocurridos apenas terminada la final del Mundial.