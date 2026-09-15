James Rodríguez no jugará más con Colombia: el emotivo vídeo de su retiro

El centrocampista James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección colombiana, con la que fue goleador del Mundial de Brasil 2014, ha sido el jugador que más veces vistió la camiseta tricolor y es el segundo máximo artillero. "Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia", expresó el volante de 35 años en un video publicado en sus redes sociales.

James, quien actualmente milita en el Atlético Nacional, disputó con la selección cafetera los mundiales de 2014, 2018 y 2026, así como la Copa América en 2015, 2016, 2019 y 2024, esta última en la que fue la gran figura del equipo subcampeón

LO QUE DIJO JAMES RODRÍGUEZ

"Hoy quiero hablarles desde el corazón. Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida, mi camino con la selección Colombia", inició el volante con pasado en Real Madrid, Bayern Múnich y Everton. Según comentó, para él fue un sueño vestir la camiseta del equipo nacional y que dejó todo en la cancha cada vez que sumó minutos con la tricolor: "Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí, jugaba por por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE