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Balón de Oro: diario de Francia revela sus finalistas al mejor del mundo

El medio, que cuenta con un peso y una reputación considerables en Francia, resalta los jugadores que podrían ganar el Balón de Oro.

Balón de Oro: diario de Francia revela sus finalistas al mejor del mundo
15 de septiembre de 2026 a las 07:30

L'Équipe' ha sorprendido este martes con su portada sobre el Balón de Oro. El prestigioso diario deportivo galo parece decantarse por cinco jugadores como posibles ganadores al mejor jugador del mundo.

Estos son Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Leo Messi, Ousmane Dembélé y Harry Kane, los cinco que aparecen en la primera plana de la edición del periódico este martes.

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Este medio no otorga el premio, pero está ligado al mismo y a France Football, organizador del Balón de Oro. Por ello, ha llamado la atención estos cinco nombres de forma tan inesperada aparezcan en su portada.

Los 5 de L'Équipe para ganar el Balón de Oro.

Los 5 de L'Équipe para ganar el Balón de Oro.

 (L'Équipe)

Fuera de esta lista se quedan nombres como el de Fabián Ruiz, campeón de Champions y Mundial, o el de Rodri Hernández, 'MVP' en la Copa del Mundo que levantó con España. Tampoco está, por ejemplo, Kvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG que también cuenta con cierta corriente a favor.

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¿Cuándo se entregará el Balón de Oro?

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 en el London Palladium de Londres, Inglaterra.

Fecha: Lunes 26 de octubre de 2026.

Hora: 21:00 horas de España (1:00 p.m , Hora de Honduras).

Sede: London Palladium, Londres (primera vez que la gala sale de Francia).

Motivo: Celebración del 70.º aniversario del premio

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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