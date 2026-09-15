Balón de Oro: diario de Francia revela sus finalistas al mejor del mundo

L'Équipe' ha sorprendido este martes con su portada sobre el Balón de Oro. El prestigioso diario deportivo galo parece decantarse por cinco jugadores como posibles ganadores al mejor jugador del mundo. Estos son Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Leo Messi, Ousmane Dembélé y Harry Kane, los cinco que aparecen en la primera plana de la edición del periódico este martes.

Este medio no otorga el premio, pero está ligado al mismo y a France Football, organizador del Balón de Oro. Por ello, ha llamado la atención estos cinco nombres de forma tan inesperada aparezcan en su portada.

Fuera de esta lista se quedan nombres como el de Fabián Ruiz, campeón de Champions y Mundial, o el de Rodri Hernández, 'MVP' en la Copa del Mundo que levantó con España. Tampoco está, por ejemplo, Kvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG que también cuenta con cierta corriente a favor.

¿Cuándo se entregará el Balón de Oro?